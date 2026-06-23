Droga e armi nel Siracusano: la controffensiva delle istituzioni

La provincia di Siracusa continua a rappresentare uno dei territori più sensibili della Sicilia orientale sotto il profilo della criminalità organizzata. Sebbene negli ultimi anni le organizzazioni mafiose abbiano subito importanti colpi investigativi, il traffico di sostanze stupefacenti continua a essere uno dei principali canali di finanziamento delle attività criminali.

Nei primi sei mesi del 2026, l’azione congiunta della Procura della Repubblica di Siracusa, della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Direzione Investigativa Antimafia ha portato all’esecuzione di numerosi arresti e al sequestro di ingenti quantitativi di droga, armi e patrimoni riconducibili a soggetti ritenuti vicini ad ambienti criminali.

Il traffico di droga resta il principale business criminale

Le indagini più recenti confermano che cocaina, hashish e marijuana rappresentano ancora il cuore degli affari illeciti nella provincia aretusea. Le organizzazioni operano attraverso reti che collegano Siracusa con Catania, la Calabria e persino Malta, sfruttando canali logistici consolidati per il trasporto e la distribuzione delle sostanze stupefacenti.

Secondo gli investigatori, il traffico di droga non è più gestito esclusivamente da singole piazze di spaccio, ma da gruppi organizzati che utilizzano sistemi di comunicazione avanzati, prestanome e una rete di collaboratori incaricati della distribuzione sul territorio.

L’operazione “Abisso”: il più duro colpo dell’anno

L’operazione più importante del 2026 è stata senza dubbio quella eseguita il 12 giugno dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania.

Il blitz ha portato all’arresto di 15 persone nelle province di Catania, Siracusa, Cosenza, Lecce, Prato, Reggio Calabria e a Malta. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di traffico organizzato di stupefacenti, spaccio, minacce e detenzione illegale di armi da fuoco. Agli indagati vengono contestate anche le aggravanti della transnazionalità e dell’agevolazione mafiosa.

L’inchiesta ha fatto emergere presunti collegamenti tra il clan catanese Cappello-Bonaccorsi e soggetti ritenuti vicini al gruppo criminale Santa Panagia di Siracusa. Durante le indagini sono stati sequestrati circa 25 chilogrammi di droga e beni per un valore di circa 700 mila euro.

Avola e la nuova criminalità giovanile

Uno degli aspetti che più preoccupa gli investigatori riguarda il coinvolgimento di giovani nelle attività criminali.

Nel corso del 2026 diverse operazioni hanno interessato Avola, dove le forze dell’ordine hanno eseguito arresti per detenzione di armi, spaccio di droga e aggressioni riconducibili a dinamiche di controllo del territorio. In una delle principali inchieste dell’anno sono stati arrestati sette giovani accusati di detenere armi e sostanze stupefacenti e di aver organizzato azioni violente per affermare la propria supremazia criminale.

Blitz antidroga nei quartieri di Siracusa

Parallelamente alle grandi operazioni antimafia, la Squadra Mobile e i commissariati della provincia hanno intensificato i controlli nei quartieri cittadini maggiormente esposti allo spaccio.

Nel corso dell’anno sono stati effettuati numerosi arresti in flagranza e sequestri di cocaina, hashish e marijuana. Diverse abitazioni sono state trasformate in vere e proprie basi operative per il confezionamento e la distribuzione delle dosi. Alcune operazioni hanno consentito di smantellare piazze di spaccio attive da tempo nei quartieri popolari della città.

I numeri del contrasto

Non esiste al momento un dato ufficiale unico che raccolga tutte le operazioni eseguite nel 2026 dalla Procura di Siracusa. Tuttavia, dalle attività rese pubbliche emerge un bilancio significativo:

Decine di arresti per traffico e spaccio di droga.

Diverse operazioni coordinate tra Procura di Siracusa e DDA di Catania.

Sequestri di cocaina, hashish e marijuana.

Sequestri patrimoniali per centinaia di migliaia di euro.

Smantellamento di reti operative collegate a contesti mafiosi e criminali organizzati.

Una sfida ancora aperta

La lotta alla criminalità organizzata nella provincia di Siracusa continua a essere una delle principali priorità investigative. Le recenti operazioni dimostrano come le organizzazioni criminali mantengano una forte capacità di adattamento, soprattutto nel settore del narcotraffico.

Allo stesso tempo, il numero di arresti, i sequestri effettuati e le inchieste coordinate dalla magistratura testimoniano una presenza costante dello Stato sul territorio. Il 2026 sta confermando che il contrasto ai clan e al traffico di stupefacenti rimane una battaglia complessa, ma che continua a produrre risultati concreti grazie al lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura.

La sicurezza e la legalità non sono responsabilità esclusiva delle forze dell’ordine e della magistratura, ma rappresentano un dovere collettivo che coinvolge l’intera comunità.

Per questo motivo rivolgo un appello a tutti i cittadini della provincia di Siracusa: non voltatevi dall’altra parte davanti a situazioni sospette, episodi di spaccio, atti di violenza, intimidazioni o qualsiasi altra attività che possa essere riconducibile alla criminalità.

Segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine fatti e comportamenti sospetti significa contribuire concretamente alla tutela del territorio, delle famiglie e soprattutto delle nuove generazioni.

La collaborazione tra cittadini e istituzioni rappresenta uno degli strumenti più efficaci per contrastare ogni forma di illegalità e per costruire una società più giusta, libera e sicura.

Con il contributo di tutti è possibile difendere i valori della legalità e impedire che la criminalità trovi spazio nelle nostre comunità.

Don Corrado Puliatti