Priolo Calcio, dopo 16 anni di attività la società cambia denominazione e città, Nasce l’Augusta Football Club

AUGUSTA (SR) – Dopo un lungo percorso di crescita, il club comunica una decisione destinata a segnare l’inizio di una nuova fase della propria storia sportiva.

La società ha infatti avviato formalmente l’iter per il cambio di denominazione in Augusta Football Club, dando inizio a una nuova fase della propria esperienza sportiva.

Una scelta maturata con responsabilità

Si tratta di una decisione maturata al termine di un lungo percorso di riflessione e confronto, affrontato con senso di responsabilità e con l’unico obiettivo di garantire continuità e prospettive di crescita a un progetto che, in sedici anni di attività ininterrotta, ha saputo costruire risultati, credibilità e valore per il territorio.

Guidata dal presidente Simone Lo Nigro, la società ha individuato nella città di Augusta il contesto ideale nel quale proseguire il proprio percorso di sviluppo, sia per la presenza di condizioni infrastrutturali e organizzative pienamente coerenti con le esigenze di una società impegnata a garantire standard sempre più elevati sotto il profilo sportivo, gestionale e formativo, sia per il valore storico e sportivo di una città che guarda al futuro con rinnovato entusiasmo e ambizione.

Augusta torna in Eccellenza dopo 26 anni

Augusta rappresenta una delle realtà più importanti della provincia di Siracusa per storia, popolazione, tradizione sportiva e centralità economica, una comunità che conserva una forte identità e che oggi manifesta la volontà di rilanciare il proprio ruolo nel panorama calcistico regionale.

In questo percorso, le ambizioni della città hanno incontrato quelle della società. La volontà di Augusta di tornare protagonista nel panorama sportivo regionale si è infatti intrecciata con la visione di un club che da anni investe nella programmazione, nella crescita sostenibile e nella valorizzazione dei giovani.

Ringraziamenti a Di Mare e agli imprenditori

“Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento a tutta l’Amministrazione Comunale di Augusta e, in particolare, al sindaco Giuseppe Di Mare, per la disponibilità, la sensibilità e l’attenzione dimostrate sin dai primi incontri, condividendo una visione orientata alla crescita dello sport, alla valorizzazione dei giovani e allo sviluppo del territorio”, si legge nella nota del club.

Un ringraziamento va inoltre ai numerosi imprenditori augustani che hanno manifestato fin da subito interesse, entusiasmo e vicinanza nei confronti di questa iniziativa, riconoscendone il valore sportivo, sociale e progettuale.

Ritorno storico e novità giovanili

Con questo nuovo percorso, la città di Augusta tornerà a disputare il campionato di Eccellenza dopo ventisei anni – l’ultima volta nella stagione 1999/2000 – ritrovando una categoria prestigiosa e una dimensione sportiva che appartiene alla propria storia.

Non solo. Per la prima volta la città avrà l’opportunità di essere rappresentata anche nei campionati regionali Élite Under 17 e Under 15, completando un progetto tecnico e formativo che vedrà il club impegnato dalla scuola calcio fino alla prima squadra.

Collaborazioni con le realtà locali

Parallelamente, la società ha avviato proficue interlocuzioni con diverse realtà calcistiche del territorio augustano, i cui sviluppi saranno illustrati nei prossimi giorni. L’obiettivo è costruire una rete di collaborazioni fondata sulla condivisione di opportunità e percorsi di crescita, contribuendo a fare di Augusta uno dei principali punti di riferimento del calcio giovanile della provincia di Siracusa.

Hub di formazione e dirigenza rafforzata

L’obiettivo del club è quello di consolidare Augusta come un autentico hub di formazione calcistica, capace di attrarre, sviluppare e valorizzare i migliori talenti del territorio attraverso un percorso tecnico, educativo e sportivo strutturato.

L’assetto dirigenziale che accompagnerà questa nuova fase si presenta forte, compatto e ulteriormente rafforzato, con una significativa presenza di dirigenti augustani che hanno scelto di sposare con entusiasmo questa sfida.

Continuità a Priolo con il nuovo club

Contestualmente, la società comunica che a Priolo verrà garantita piena continuità all’attività di base e al settore giovanile attraverso il neocostituito Priolo Football Club 2026, i cui dirigenti sono già al lavoro per programmare la prossima stagione sportiva e assicurare ai giovani atleti la prosecuzione del proprio percorso di crescita tecnica, educativa e umana.

L’inserimento del club all’interno del progetto “Rete” garantirà una piena sinergia tra le diverse realtà coinvolte, favorendo opportunità di sviluppo, formazione e valorizzazione dei giovani calciatori.

Nero e verde, i nuovi colori sociali

L’Augusta Football Club, i cui colori sociali saranno il nero e il verde, porterà con sé un’esperienza maturata in sedici anni di attività continuativa, nonché una visione sportiva che ha ottenuto importanti risultati sul territorio.

“Ogni passo compiuto in questi anni ha avuto un solo obiettivo: creare opportunità, lavorare con progettualità e lungimiranza, costruire futuro e lasciare qualcosa di concreto alle nuove generazioni. Oggi si apre un nuovo capitolo. Con una passione ancora più forte, valori solidi e la stessa voglia di crescere che hanno accompagnato questo club fin dal primo giorno”, conclude la nota.

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