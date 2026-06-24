La Regionale siciliana a Melilli per discutere di ambiente e territorio

Il Palazzo Municipale di Melilli si prepara ad accogliere il 26 giugno mattina la seduta della IV Commissione “Ambiente, Territorio e Mobilità”, tenuta dall’Assemblea Regionale Siciliana.

I temi all’ordine del giorno prevedono:

Un focus sulle problematiche ambientali legate ai fattori inquinanti nei territori dei Comuni AERCA del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

L’annuncio della Risoluzione n.18 relativa a “Miasmi, fattori inquinanti e fondi ai Comuni dell’area AERCA, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ad ARPA”.

L’ambiente come argomento dell’Assemblea Regionale siciliana

Non un semplice incontro, ma un momento di confronto istituzionale su tematiche ambientali che riguardano il territorio siracusano. Tema attuale e doveroso, specie per in questo momento in cui è in atto una protesta pacifica e apartitica da parte dei cittadini sui miasmi che stanno interessando il paese e le zone limitrofe.

A presenziare l’incontro ci saranno i componenti della Commissione, delle istituzioni coinvolte e dei rappresentanti degli enti interessati.