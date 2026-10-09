Fabrizio Tantillo tra i “60 Under 30” della politica italiana: il segretario di FI Giovani Sicilia premiato a Roma

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ROMA – C’è anche Fabrizio Tantillo, Segretario regionale di Forza Italia Giovani Sicilia, tra i sessanta protagonisti di «60 under 30», l’iniziativa promossa dall’associazione La Giovane Roma e dal magazine Politica, in collaborazione con il settimanale L’Espresso. L’evento, tenutosi oggi pomeriggio nella Capitale, ha creato uno spazio di dialogo diretto tra le nuove leve della politica nazionale e i principali leader dei partiti italiani.

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All’incontro hanno preso parte i due vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Antonio Tajani, la segretaria del PD Elly Schlein, il presidente del M5S Giuseppe Conte, oltre ai leader Angelo Bonelli, Carlo Calenda, Matteo Renzi e Maurizio Lupi.

Il riconoscimento e l’impegno sul territorio

Il premio giunge a coronamento di un intenso lavoro svolto negli ultimi mesi sul territorio siciliano, durante i quali Forza Italia Giovani Sicilia ha consolidato la propria struttura organizzativa, promuovendo iniziative di formazione e momenti di dibattito dedicati alle nuove generazioni.

«Questa sala è piena di sensibilità politiche diverse, ed è la cornice giusta per dire una cosa semplice: il futuro del Paese non può essere soltanto discusso con i giovani, deve essere costruito insieme a loro». — Fabrizio Tantillo, Segretario regionale FI Giovani Sicilia

Tantillo ha infine voluto condividere il riconoscimento con i giovani attivisti della regione, concludendo il suo intervento con una dedica: «Oggi il riconoscimento lo dedico a tutte quelle ragazze e a tutti quei ragazzi che ancora credono che cambiare il Paese sia possibile».