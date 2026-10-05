Lentini, furto in negozio di ottica: responsabile braccato

Gli investigatori sono sulle tracce del responsabile del furto ad un negozio di ottica. L’episodio è avvenuto la notte tra il 2 ed il 3 ottobre scorso, quando gli agenti delle Volanti del Commissariato di Lentini sono intervenuti, prontamente, per un tentativo di furto perpetrato ai danni di un negozia di ottica sito nel centro della città. Il malvivente, utilizzando una mazza, era riuscito a danneggiare la vetrina quanto il tempestivo arrivo dei Poliziotti lo ha messo in fuga.

Gli inquirenti stanno svolgendo febbrili indagini e non si esclude la possibilità che il responsabile del tentativo di furto venga a breve individuato.