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Oroscopo del giorno

Oroscopo della settimana – Dal 28 agosto al 4 settembre 2026

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Questa settimana invita a fare ordine, chiudere ciò che è rimasto in sospeso e ripartire con maggiore chiarezza. Le relazioni chiedono sincerità, mentre sul lavoro sarà utile procedere con metodo senza lasciarsi condizionare dalla fretta.

♈ Ariete

Amore: Potresti sentire il bisogno di parlare chiaro e di evitare situazioni ambigue. Le coppie ritrovano complicità attraverso un progetto comune; i single potrebbero vivere un incontro vivace e inatteso.
Lavoro: Buone intuizioni, ma cerca di non imporre subito il tuo punto di vista. Una collaborazione può rivelarsi più utile della competizione.
Benessere: Rallenta nei momenti di maggiore tensione e concediti pause vere.
Parola chiave: Diplomazia.

♉ Toro

Amore: Settimana favorevole per consolidare un legame e ritrovare sicurezza. Se sei single, potresti essere attratto da una persona affidabile, anche se inizialmente poco appariscente.
Lavoro: Le questioni economiche richiedono attenzione: evita spese impulsive e valuta bene ogni proposta.
Benessere: Il tuo equilibrio migliora quando mantieni ritmi regolari.
Parola chiave: Stabilità.

♊ Gemelli

Amore: Il dialogo sarà il tuo punto di forza. Una conversazione sincera può chiarire un malinteso o aprire la strada a una nuova conoscenza.
Lavoro: Idee numerose e grande capacità di comunicazione. Attenzione però a non iniziare troppi progetti contemporaneamente.
Benessere: La mente è attiva: cerca attività che ti aiutino a staccare.
Parola chiave: Concentrazione.

♋ Cancro

Amore: Potresti avere bisogno di conferme, ma non lasciare che l’insicurezza guidi le tue reazioni. Un gesto affettuoso vale più di molte spiegazioni.
Lavoro: Il tuo intuito ti aiuta a comprendere dinamiche non dette. Procedi con prudenza, soprattutto nelle trattative.
Benessere: Cura il riposo e dedica tempo agli ambienti in cui ti senti protetto.
Parola chiave: Fiducia.

♌ Leone

Amore: Fascino in aumento e voglia di vivere emozioni intense. Nelle coppie, attenzione a non trasformare ogni confronto in una sfida.
Lavoro: Potresti ricevere riconoscimenti o avere l’occasione di mostrare le tue capacità. Lascia parlare anche gli altri.
Benessere: Energia buona, da canalizzare in modo costruttivo.
Parola chiave: Generosità.

♍ Vergine

Amore: Una settimana utile per capire cosa desideri davvero. Se sei in coppia, piccoli gesti concreti rafforzano il rapporto; se sei single, non scartare troppo rapidamente una persona interessante.
Lavoro: Ottimo momento per organizzare, correggere e mettere a punto i dettagli. Il tuo impegno potrebbe essere finalmente notato.
Benessere: Evita di cercare la perfezione in ogni cosa.
Parola chiave: Semplicità.

♎ Bilancia

Amore: Il desiderio di armonia è forte, ma non dovrai sacrificare sempre le tue esigenze. Una relazione equilibrata nasce dal confronto reciproco.
Lavoro: Possibili decisioni da prendere o priorità da ridefinire. Fidati del tuo senso della misura, senza rimandare troppo.
Benessere: Circondati di bellezza e di persone che ti trasmettono serenità.
Parola chiave: Equilibrio.

♏ Scorpione

Amore: Emozioni profonde e intuizioni precise. Potresti comprendere meglio le vere intenzioni di qualcuno, ma cerca di non interpretare ogni silenzio come un segnale negativo.
Lavoro: Determinazione elevata: puoi superare un ostacolo con una strategia più riservata e paziente.
Benessere: Hai bisogno di scaricare la tensione accumulata. Movimento e solitudine positiva possono aiutarti.
Parola chiave: Trasformazione.

♐ Sagittario

Amore: Voglia di leggerezza, movimento e nuove esperienze. Un rapporto troppo prevedibile potrebbe spingerti a cercare stimoli diversi.
Lavoro: Possibili idee per un viaggio, un corso o un progetto che amplia i tuoi orizzonti. Valuta però gli aspetti pratici.
Benessere: Ottima settimana per stare all’aria aperta e cambiare abitudini.
Parola chiave: Esplorazione.

♑ Capricorno

Amore: Le relazioni chiedono presenza, non solo responsabilità. Mostrare ciò che provi può rendere il legame più intenso.
Lavoro: Progressi lenti ma solidi. Una questione complessa può essere risolta grazie alla tua perseveranza.
Benessere: Non trasformare il riposo in un premio da meritare: ne hai bisogno ora.
Parola chiave: Apertura.

♒ Acquario

Amore: Settimana dinamica, con possibilità di incontri originali o di un cambiamento nella routine di coppia. Lascia spazio all’imprevisto.
Lavoro: Le tue idee non convenzionali possono attirare attenzione, soprattutto se saprai presentarle in modo concreto.
Benessere: Alterna socialità e momenti di isolamento per recuperare energia.
Parola chiave: Innovazione.

♓ Pesci

Amore: Sensibilità intensa e bisogno di connessioni autentiche. Non accontentarti di rapporti confusi: meriti chiarezza e reciprocità.
Lavoro: La creatività è favorita, ma dovrai stabilire scadenze precise per non disperdere le energie.
Benessere: Proteggi i tuoi spazi emotivi e non farti carico dei problemi di tutti.
Parola chiave: Confini.

Il segno più favorito

Vergine, grazie alla capacità di organizzare e trasformare le intenzioni in risultati concreti.

Il consiglio della settimana

Non è necessario risolvere tutto subito: scegli una priorità, affrontala con calma e lascia che il resto trovi il suo momento.

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