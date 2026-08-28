Mondello, stop alla balneazione vicino al Charleston: divieto precauzionale

L’acqua cristallina di Mondello da guardare solo a distanza per lo stop di balneazione nell’area di 50 metri attorno al Charleston.

Il provvedimento momentaneo è stato adottato con urgenza dall’amministrazione comunale di Palermo, in raccordo tra sindaco e assessorato alla Salute pubblica, come misura precauzionale necessaria a salvaguardia della salute pubblica a causa di anomalie riscontrate nei campionamenti.

Dopo il rapporto sulle acque trasmesso dall’Asp sugli ultimi campionamenti effettuati a 50 mt est e 50 mt ovest ingresso Charleston, la decisione. “Non ci siamo limitati a richiedere ulteriori e continui campionamenti – dice l’assessore all’igiene e sanità pubblica Fabrizio Ferrandelli – ma una volta ricevuti i report e acquisiti gli elementi necessari, siamo intervenuti in maniera tempestiva, imparziale e oggettiva, attivando tutti gli strumenti a nostra disposizione per la salvaguardia della salute pubblica“.

Attivi anche il comando della polizia municipale e Amap per reiterare interventi congiunti di controllo del territorio per verificare l’eventuale presenza di discariche abusive, scarichi o altre criticità ambientali per individuare le possibili scatenanti delle anomalie rilevate nei campionamenti.