Ortigia Film Festival: premio a Roberta Torre, arriva Claudia Gerini

L’OFF XVIII entra nel vivo con i riflettori puntati ieri sera alla regista Roberta Torre, premiata per il film “Scarpe rotte”, mentre il 22 è la volta dell’attrice Claudia Gerini.

“Scarpe rotte” all’Arena Minerva di Siracusa è stata, dunque, la pellicola protagonista dell’apertura del Festival con il premio Speciale conferito alla regista dalle direttrici di OFF, Lisa Romano e Paola Poli. Il film è stato presentato in apertura delle Notti Veneziane nell’ambito della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e sul palco, tra i presenti, è intervenuto anche l’interprete Alfonso Guadagnino.

Sempre all’arena Minerva è stata presentata in anteprima nazionale “La balena e il musicista” di Valentin Paoli, per la sezione La voce del Mare, in collaborazione con l’Area Marina Protetta del Plemmirio. Sul palco la presidente dell’Amp Plemmirio, Patrizia Maiorca.

Il 22 settembre, invece, è grande attesa oggi Claudia Gerini. L’attrice sarà la protagonista dell’intera giornata: alle 17:30, nello spazio OFF books al Gutkowskino, presenterà il suo libro “Se chiudo gli occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice”. Alle 21:00, invece, all’Arena Minerva per OFF talk, incontrerà il pubblico, intervistata da Claudia Catalli e le sarà consegnato il premio all’eccellenza cinematografica.

Dalle 18:30 presso la Sala Vittorini è la volta delle proiezioni dei cortometraggi del Concorso Internazionale e della sezione OFF Scuole. All’Arena Minerva si inizia alle 19:30 con una proiezione speciale: “Voci e Passioni – Teatro in scena, Cinema in Azione” prodotto da Associazione Sa.Li.Rò in collaborazione con Fondazione Inda e Made Program.

Infine alle 21:30, per Cinema & Animazione, il corto “The Clouds of Odessa” per la regia di Luca Arcangeli. A seguire, “Auber 89” di Giuseppe Schillaci inaugurerà il Concorso Internazionale Documentari. Il regista incontrerà il pubblico in una conversazione con Monica Cartia.