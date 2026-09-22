Eventi, Italia, Sicilia, Siracusa

Ortigia Film Festival: premio a Roberta Torre, arriva Claudia Gerini

0 Comments2 Mins Read
Seguici e aiutaci a crescere

L’OFF XVIII entra nel vivo con i riflettori puntati ieri sera alla regista Roberta Torre, premiata per il film “Scarpe rotte”, mentre il 22 è la volta dell’attrice Claudia Gerini.

“Scarpe rotte” all’Arena Minerva di Siracusa è stata, dunque, la pellicola protagonista dell’apertura del Festival con il premio Speciale conferito alla regista dalle direttrici di OFF, Lisa Romano e Paola Poli. Il film è stato presentato in apertura delle Notti Veneziane nell’ambito della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e sul palco, tra i presenti, è intervenuto anche l’interprete Alfonso Guadagnino.

Sempre all’arena Minerva è stata presentata in anteprima nazionale “La balena e il musicista” di Valentin Paoli, per la sezione La voce del Mare, in collaborazione con l’Area Marina Protetta del Plemmirio. Sul palco la presidente dell’Amp Plemmirio, Patrizia Maiorca.

Il 22 settembre, invece, è grande attesa oggi Claudia Gerini. L’attrice sarà la protagonista dell’intera giornata: alle 17:30, nello spazio OFF books al Gutkowskino, presenterà il suo libro “Se chiudo gli occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice”. Alle 21:00, invece, all’Arena Minerva per OFF talk, incontrerà il pubblico, intervistata da Claudia Catalli e le sarà consegnato il premio all’eccellenza cinematografica.

Dalle 18:30 presso la Sala Vittorini è la volta delle proiezioni dei cortometraggi del Concorso Internazionale e della sezione OFF Scuole. All’Arena Minerva si inizia alle 19:30 con una proiezione speciale: “Voci e Passioni – Teatro in scena, Cinema in Azione” prodotto da Associazione Sa.Li.Rò in collaborazione con Fondazione Inda e Made Program.

Infine alle 21:30, per Cinema & Animazione, il corto “The Clouds of Odessa” per la regia di Luca Arcangeli. A seguire, “Auber 89” di Giuseppe Schillaci inaugurerà il Concorso Internazionale Documentari. Il regista incontrerà il pubblico in una conversazione con Monica Cartia.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts