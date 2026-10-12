Ortigia: si rimuove un dehors abusivo

Intervento straordinario di rimozione del dehors in riva Nazario Sauro, all’ingresso di Ortigia. Si tratta di un’installazione che da tempo occupa abusivamente l’area perché connesso a un locale che ha cessato l’attività di ristorazione.

L’intervento è iniziato stamattina su decisione del settore Attività produttive del Comune di Siracusa, che ha ripetutamente tentato, senza successo, di sollecitare i proprietari a eseguire i lavori.

Per consentire la rimozione del manufatto, nell’area della piazza corrispondente al civico 1, su decisione delle settore Mobilità e trasporti, sarà proibito sostare e transitare fino alle ore 14 di oggi.