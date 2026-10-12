Ortigia: si rimuove un dehors abusivo

Intervento straordinario di rimozione del dehors in riva Nazario Sauro, all’ingresso di Ortigia. Si tratta di un’installazione che da tempo occupa abusivamente l’area perché connesso a un locale che ha cessato l’attività di ristorazione.
L’intervento è iniziato stamattina su decisione del settore Attività produttive del Comune di Siracusa, che ha ripetutamente tentato, senza successo, di sollecitare i proprietari a eseguire i lavori.
Per consentire la rimozione del manufatto, nell’area della piazza corrispondente al civico 1, su decisione delle settore Mobilità e trasporti, sarà proibito sostare e transitare fino alle ore 14 di oggi.
Intervento straordinario di rimozione del dehors in riva Nazario Sauro, all’ingresso di Ortigia. Si tratta di un’installazione che da tempo occupa abusivamente l’area perché connesso a un locale che ha cessato l’attività di ristorazione.