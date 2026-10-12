Italia, Sicilia, Siracusa

Ortigia: si rimuove un dehors abusivo

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

Intervento straordinario di rimozione del dehors in riva Nazario Sauro, all’ingresso di Ortigia. Si tratta di un’installazione che da tempo occupa abusivamente l’area perché connesso a un locale che ha cessato l’attività di ristorazione.
L’intervento è iniziato stamattina su decisione del settore Attività produttive del Comune di Siracusa, che ha ripetutamente tentato, senza successo, di sollecitare i proprietari a eseguire i lavori.
Per consentire la rimozione del manufatto, nell’area della piazza corrispondente al civico 1, su decisione delle settore Mobilità e trasporti, sarà proibito sostare e transitare fino alle ore 14 di oggi.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts