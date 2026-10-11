Papa Leone XIV annuncia l’intervento per un nodulo al polmone: “I medici ritengono opportuno operare”

CITTÀ DEL VATICANO – Un annuncio a sorpresa, dato direttamente ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro per la recita dell’Angelus. Papa Leone XIV ha comunicato di doversi sottoporre nei prossimi giorni a un intervento chirurgico per l’asportazione di un nodulo polmonare.
“I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale e ben localizzato. Ritengono opportuno intervenire e, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato per i prossimi giorni”, ha spiegato il Pontefice con un atteggiamento di serena trasparenza.
Ricovero di una settimana, confermato il viaggio in Perù
A stretto giro è arrivata anche la precisazione del portavoce della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni: il periodo di degenza post-operatoria in ospedale è stimato in circa una settimana.
Nonostante il quadro clinico e l’imminente operazione, il Papa ha confermato tutti i principali impegni internazionali in agenda, a partire dalla visita pastorale in Perù programmata dal 6 al 17 novembre prossimi. Rivolgendosi alla comunità peruviana presente a San Pietro per la tradizionale processione del “Señor de los milagros”, il Santo Padre ha espresso la propria gratitudine: “Grazie per la vostra preghiera per la visita pastorale che compirò in Perù”.
L’affetto delle istituzioni: i messaggi di Mattarella e Meloni
La notizia ha suscitato un’immediata e corale ondata di affetto, vicinanza e auguri di pronta guarigione da parte dei leader istituzionali italiani e internazionali:
- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Il suo annuncio all’Angelus di oggi è stato accolto con partecipazione da tutto il popolo italiano. In vista del suo ricovero nei prossimi giorni, Le giunga l’affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale. Ella potrà contare, oltre che sulle preghiere dei fedeli cattolici, sul partecipe pensiero di innumerevoli persone, credenti o non credenti. Rinnovo a Vostra Santità il più sincero augurio di una serena convalescenza e di un pronto e completo ristabilimento”.
- La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. La serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell’Angelus ci rincuorano. Sono certa che il popolo italiano non farà mancare il proprio sostegno e il proprio affetto”.