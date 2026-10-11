Papa Leone XIV annuncia l’intervento per un nodulo al polmone: “I medici ritengono opportuno operare”

CITTÀ DEL VATICANO – Un annuncio a sorpresa, dato direttamente ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro per la recita dell’Angelus. Papa Leone XIV ha comunicato di doversi sottoporre nei prossimi giorni a un intervento chirurgico per l’asportazione di un nodulo polmonare.

“I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale e ben localizzato. Ritengono opportuno intervenire e, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato per i prossimi giorni”, ha spiegato il Pontefice con un atteggiamento di serena trasparenza.

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Ricovero di una settimana, confermato il viaggio in Perù

A stretto giro è arrivata anche la precisazione del portavoce della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni: il periodo di degenza post-operatoria in ospedale è stimato in circa una settimana.

Nonostante il quadro clinico e l’imminente operazione, il Papa ha confermato tutti i principali impegni internazionali in agenda, a partire dalla visita pastorale in Perù programmata dal 6 al 17 novembre prossimi. Rivolgendosi alla comunità peruviana presente a San Pietro per la tradizionale processione del “Señor de los milagros”, il Santo Padre ha espresso la propria gratitudine: “Grazie per la vostra preghiera per la visita pastorale che compirò in Perù”.

L’affetto delle istituzioni: i messaggi di Mattarella e Meloni

La notizia ha suscitato un’immediata e corale ondata di affetto, vicinanza e auguri di pronta guarigione da parte dei leader istituzionali italiani e internazionali: