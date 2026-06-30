Piano Estate 2026: quattro interventi a sostegno dei cittadini

La cornice di Palazzo Vermexio questa mattina si è fatta luogo di accoglienza del Piano Estate 2026 del settore Politiche sociali del Comune di Siracusa. Un programma organico di servizi e interventi per sostenere le famiglie, promuovere l’inclusione e offrire nuove opportunità educative a bambini, ragazzi e persone con disabilità.

A illustrare il programma l’assessore Marco Zappulla e la dirigente Butera che hanno discusso i quattro punti d’azione: i voucher per i centri estivi, il servizio “Spazio gioco” negli asili nido, il progetto “Siracusa mare per tutti 2026” e i campus estivi gratuiti nei quartieri Mazzarona e Belvedere.

Voucher per i centri estivi

Parte delle risorse del Comune sono state destinate per sostenere economicamente le famiglie nella partecipazione dei figli ai centri estivi e alle attività socio-educative. Il contributo è pari a 240 euro per ciascun minore, che arriva a 800 euro in caso di persona con disabilità.

L’obiettivo è quello di garantire una reale inclusione e far vivere a tutti un’esperienza educativa. La scadenza per le domande era prevista fino al 27 giugno 2026 e per l’accesso al beneficio un Isee non superiore a 10.000 euro. Mentre per i nuclei familiari con minori con disabilità non è stato previsto alcun limite Isee. Il contributo sarà erogato direttamente agli enti accreditati nei quali i minori frequenteranno le attività.

Spazio Gioco negli asili nido comunali

Un altro sostegno anche nel mese di agosto, specie ai genitori lavoratori, è quello dello “Spazio gioco” da svolgere negli asili nido comunali da giorno 1 fino al 22. Sarà così assicurata la continuità educativa in un periodo noto per il fermo di molti servizi. L’attività è gratuita e rivolta ai bambini di età compresa tra 18 e 36 mesi.

Si svolgerà dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 13, negli asili nido di via Corsica, via Regia Corte, via Basilicata, Tribunale, via Cassia e via Spagna. In questo caso l’obiettivo è fornire un servizio educativo qualificato anche durante il mese di agosto, favorendo concretamente la conciliazione tra vita familiare e lavoro.

Siracusa Mare per Tutti 2026

Un altro intervento significativo che fa il suo ritorno è “Siracusa Mare per Tutti”. Progetto promosso dal Comune di Siracusa per garantire il diritto alla balneazione alle persone con disabilità. Nato tre anni fa, ormai è un punto di riferimento per il turismo inclusivo e l’accessibilità del territorio.

Nel 2025 ha registrato un’affluenza di oltre 600 prenotazioni, un successo che l’Amministrazione ha deciso di confermare e replicare. Il servizio sarà attivo dal 1 luglio al 30 settembre e consentirà gratuitamente alle persone con disabilità, residenti e turisti, di usufruire di una postazione attrezzata con ombrellone e due lettini presso gli stabilimenti balneari aderenti: Kukua Beach, Lido Sayonara, Lido Arenella, Lido Finanza e Varco 23

Un progetto potenziato nel 2025 grazie a un investimento diretto dell’Amministrazione comunale: ogni stabilimento balneare aderente mette gratuitamente a disposizione una postazione, mentre una seconda viene finanziata dal Comune di Siracusa, consentendo così di raddoppiare la capacità di accoglienza. Ciascun lido, dunque, offre due postazioni gratuite al giorno, ad eccezione del Lido Finanza che, non potendo attivare la seconda, mette a disposizione solo quella offerta direttamente dalla struttura.

Info e prenotazioni

​L’iniziativa è in collaborazione con la Cooperativa Sociale Mondonuovo, che curerà la gestione delle prenotazioni, e con il Co.Pro.Dis. – Coordinamento provinciale disabilità – cui saranno affidate le attività di formazione degli operatori e di monitoraggio del servizio, oltre che con tutti gli stabilimenti balneari aderenti al progetto. Le prenotazioni vanno fatte via Whatsapp 48 ore prima del giorno scelto al numero 337.1333959.

Campus estivi gratuiti nei quartieri Mazzarona e Belvedere

Dopo il primo Mazzarona Summer Camp dello scorso anno, l’amministrazione comunale consolida e amplia l’iniziativa finanziata con il Fondo nazionale destinato alle attività socio-educative per i minori e realizzata in collaborazione con il progetto Siracusa Città Educativa, partner dell’Amministrazione nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative. Il campus estivo, gratuito, sarà esteso anche al quartiere Belvedere, e destinato ai minori residenti nei due quartieri già seguiti dai Servizi sociali.

Modalità di accesso al campus

Ogni campus accoglierà 30 bambini e ragazzi offrendo attività educative, laboratori, esperienze sportive, momenti di aggregazione e percorsi di crescita personale, con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa, rafforzare la socializzazione e offrire nuove opportunità. «Il Comune – dice il Sindaco Francesco Italia – sta proponendo un vero Piano estate dei servizi sociali per accompagnare le famiglie nei prossimi mesi con servizi concreti, inclusivi e di qualità. Dall’infanzia alle persone con disabilità, passando per i giovani dei nostri quartieri, abbiamo scelto di investire in interventi che migliorano la qualità della vita dei cittadini e rafforzano il senso di comunità. È questo il modello di welfare che vogliamo continuare a rafforzare: un sistema vicino alle persone, capace di rispondere ai bisogni e di non lasciare indietro nessuno».

Un programma con un’idea di welfare precisa

​L’intento del programma, come ha dichiarato l’assessore Zappula, è quello di avere iniziative dotate di un piano organico per sostenere le famiglie, favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro, investire nei bambini e nei ragazzi, promuovere l’inclusione delle persone con disabilità e portare servizi di qualità anche nei quartieri della città.

“Dal potenziamento del progetto Mare per Tutti – dice l’assessore Zappulla – ai campus gratuiti nelle periferie, fino ai servizi educativi garantiti anche nel mese di agosto, ogni azione nasce dall’ascolto dei bisogni reali dei cittadini e dalla volontà di offrire risposte concrete. Il nostro obiettivo è continuare a costruire un welfare di prossimità, capace di essere presente ogni giorno nella vita delle persone e di trasformare i bisogni in servizi e opportunità».

Un calendario ricco di iniziative accolto dalla dirigente Butera con ringraziamenti ai partner e alle organizzazioni del Terzo settore che offrono servizi per i reali bisogni delle famiglie e delle persone.