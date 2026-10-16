Poste Italiane, via al piano di cardioprotezione in Sicilia: installati defibrillatori in 7 province

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PALERMO, 16 ottobre 2026 – Poste Italiane compie un passo concreto per la tutela della salute nei luoghi di lavoro e sul territorio regionale attraverso il lancio del progetto di cardioprotezione “La Sicurezza ci sta a Cuore”. L’iniziativa ha già portato all’installazione di undici defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) di ultima generazione in altrettante sedi strategiche dell’Isola, distribuite tra uffici postali, centri logistici e sedi direzionali.

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L’operazione coinvolge già sette province siciliane: Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e la città di Favara nell’Agrigentino.

Un piano di rilevanza pubblica: i dispositivi connessi con il 118

I nuovi presidi salvavita installati in Sicilia avranno un impatto diretto non solo sulla tutela dei lavoratori di Poste Italiane, ma sull’intera collettività:

Integrazione con la rete di emergenza: Tutti i dispositivi installati nell’Isola sono registrati presso le Centrali Operative del 118 , andando a potenziare la mappa regionale del soccorso d’emergenza.

Tutti i dispositivi installati nell’Isola sono registrati presso le Centrali Operative del , andando a potenziare la mappa regionale del soccorso d’emergenza. Tecnologia con monitoraggio remoto: I defibrillatori, collocati in posizioni ben visibili e accessibili, sono monitorati a distanza per garantirne l’efficienza costante. In caso di utilizzo, guidano il soccorritore passo dopo passo con chiare istruzioni vocali automatiche.

I defibrillatori, collocati in posizioni ben visibili e accessibili, sono monitorati a distanza per garantirne l’efficienza costante. In caso di utilizzo, guidano il soccorritore passo dopo passo con chiare istruzioni vocali automatiche. Formazione capillare BLSD: L’installazione è affiancata da corsi di formazione Basic Life Support and Defibrillation (BLSD) destinati agli addetti alla gestione delle emergenze e da sessioni informative che coinvolgeranno le migliaia di dipendenti del Gruppo.

I numeri del progetto su scala nazionale

L’intervento avviato in Sicilia fa parte di una più vasta strategia volontaria promossa da Poste Italiane su tutto il territorio nazionale:

Indicatore Dimensione del progetto Defibrillatori totali installati 800 dispositivi Sedi aziendali coinvolte 242 strutture in Italia Addetti alle emergenze formati (BLSD) Circa 9.500 dipendenti Lavoratori coinvolti nella sensibilizzazione Oltre 35.000 persone

Attraverso la diffusione capillare di questi presidi e la formazione del proprio personale, Poste Italiane rinnova il proprio contributo al valore sociale e alla sicurezza della comunità siciliana.