Poste Italiane, via al piano di cardioprotezione in Sicilia: installati defibrillatori in 7 province

PALERMO, 16 ottobre 2026 – Poste Italiane compie un passo concreto per la tutela della salute nei luoghi di lavoro e sul territorio regionale attraverso il lancio del progetto di cardioprotezione “La Sicurezza ci sta a Cuore”. L’iniziativa ha già portato all’installazione di undici defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) di ultima generazione in altrettante sedi strategiche dell’Isola, distribuite tra uffici postali, centri logistici e sedi direzionali.
L’operazione coinvolge già sette province siciliane: Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e la città di Favara nell’Agrigentino.
Un piano di rilevanza pubblica: i dispositivi connessi con il 118
I nuovi presidi salvavita installati in Sicilia avranno un impatto diretto non solo sulla tutela dei lavoratori di Poste Italiane, ma sull’intera collettività:
- Integrazione con la rete di emergenza: Tutti i dispositivi installati nell’Isola sono registrati presso le Centrali Operative del 118, andando a potenziare la mappa regionale del soccorso d’emergenza.
- Tecnologia con monitoraggio remoto: I defibrillatori, collocati in posizioni ben visibili e accessibili, sono monitorati a distanza per garantirne l’efficienza costante. In caso di utilizzo, guidano il soccorritore passo dopo passo con chiare istruzioni vocali automatiche.
- Formazione capillare BLSD: L’installazione è affiancata da corsi di formazione Basic Life Support and Defibrillation (BLSD) destinati agli addetti alla gestione delle emergenze e da sessioni informative che coinvolgeranno le migliaia di dipendenti del Gruppo.
I numeri del progetto su scala nazionale
L’intervento avviato in Sicilia fa parte di una più vasta strategia volontaria promossa da Poste Italiane su tutto il territorio nazionale:
|Indicatore
|Dimensione del progetto
|Defibrillatori totali installati
|800 dispositivi
|Sedi aziendali coinvolte
|242 strutture in Italia
|Addetti alle emergenze formati (BLSD)
|Circa 9.500 dipendenti
|Lavoratori coinvolti nella sensibilizzazione
|Oltre 35.000 persone
Attraverso la diffusione capillare di questi presidi e la formazione del proprio personale, Poste Italiane rinnova il proprio contributo al valore sociale e alla sicurezza della comunità siciliana.