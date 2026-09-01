Siracusa, vile gesto contro Lamba Doria: “Non siete soli”

L’associazione Lamba Doria di Siracusa coinvolta in un atto vandalico avvenuto nella notte. Proprio davanti all’ingresso dell’associazione, in viale Luigi Cadorna, è stata bruciata della plastica. A condannare il gesto e a mostrare solidarietà all’associazione FDI: “Piena vicinanza al Presidente dell’Associazione Lamba Doria, Dottore Alberto Moscuzza, e a tutti i suoi associati – dice Paolo Romano – per il vile gesto compiuto questa notte ai danni della sede dell’associazione.

Un atto di questo genere non può essere sottovalutato né considerato una semplice bravata. Colpire una sede associativa significa colpire un luogo di aggregazione, di impegno e di memoria, oltre alle persone che quotidianamente dedicano tempo e passione alla propria comunità“.

Un gesto che fa discutere e crea sgomento specie per un’associazione che rappresenta una realtà importante per la città aretusea, impegnata nella valorizzazione della memoria storica e nella promozione della cultura e della conoscenza del nostro territorio. A tal proposito atti intimidatori o vandalici devono essere condannati.

Le Forze dell’Ordine individueranno i responsabili per capire le motivazioni dietro quanto accaduto.

“Al Presidente – conclude Romano – e a tutti gli amici dell’Associazione Lamba Doria rinnoviamo la nostra vicinanza: non siete soli. Fratelli d’Italia Siracusa è al vostro fianco e continuerà a sostenere chi, con passione e spirito di servizio, contribuisce alla vita culturale e sociale della nostra città“.