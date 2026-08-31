Prima gli insulti, poi le botte: lite alla rotonda di viale Teracati

Una discussione per una mancata precedenza è sfociata in una violenta aggressione. L’episodio è avvenuto intorno alle 14.10, alla rotonda di viale Teracati, all’altezza dell’incrocio con via Sebastiano Oliveri a Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione, al centro della lite ci sarebbe una questione di precedenza. Un automobilista, proveniente da corso Gelone, avrebbe impegnato la rotatoria senza rispettare l’obbligo di precedenza nei confronti di un’altra vettura che, provenendo dal viale Santa Panagia, aveva già impegnato la rotonda e avrebbe quindi avuto la precedenza.

Dalle parole si sarebbe rapidamente passati ai fatti. L’automobilista ritenuto responsabile della mancata precedenza sarebbe sceso dalla propria vettura, rivolgendosi all’altro conducente con pesanti insulti. La situazione sarebbe poi degenerata in pochi istanti, fino all’aggressione fisica dell’uomo che si trovava alla guida dell’altra autovettura.

Un pestaggio avvenuto sotto gli occhi di eventuali testimoni, al termine del quale l’aggressore sarebbe risalito a bordo della propria auto, allontanandosi poi a forte velocità e facendo perdere le proprie tracce.

Restano da chiarire l’esatta dinamica della collisione sfiorata e dell’aggressione, nonché le eventuali conseguenze riportate dalla vittima. L’episodio potrebbe ora essere ricostruito attraverso le testimonianze delle persone presenti e, se disponibili, le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L’identificazione dell’automobilista fuggito potrebbe consentire di fare piena luce sulla vicenda e sulle responsabilità.