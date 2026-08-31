Valentin Mercore: dalla Romania per conquistare il pubblico italiano

Un percorso iniziato nei talent show rumeni, una lunga esperienza dal vivo e oggi un nuovo capitolo in Sardegna.

Valentin Christian Mercore è un artista rumeno che guarda all’Italia con ammirazione e con un sogno preciso: cantare per il pubblico italiano e portare la propria esperienza musicale oltre i confini della Romania.

Classe 1976, Valentin Christian Mercore è un cantante rumeno con alle spalle oltre vent’anni di esperienza nel mondo dello spettacolo.

La sua formazione musicale nasce alla Folk Art School, nella sezione di musica pop, frequentata dal 1997 al 2000, ma il suo rapporto con il palcoscenico comincia ancora prima, attraverso alcune importanti esperienze televisive.

Nel 2001 arriva la prima esperienza musicale televisiva nel talent show “The Rain of Stars”, seguita nel 2002 dalla partecipazione a “Bravissimo”.

Anni dopo, nel 2011, Mercore entra anche nel cast di “The Voice of Romania”, una delle esperienze più significative del suo percorso artistico.

Tra il 2002 e il 2004 diventa inoltre un collaboratore regolare, come cantante, del Circle of Artists amateurs del Ministero degli Interni, mentre dal 2004 al 2007 lavora come cantante in una formazione vocale e strumentale presso il Caro Hotel di Bucarest, struttura a quattro stelle.

La sua carriera prosegue con numerose apparizioni televisive, tra cui “The Real Stars”, trasmesso da TVRM nel 2008, e “The Hour of the Winners” su Kanal D. Parallelamente Mercore si esibisce nei principali locali di musica dal vivo di Bucarest, costruendo quella preziosa esperienza sul palco che ancora oggi caratterizza le sue performance.

Il suo repertorio è particolarmente ampio e comprende evergreen, pop, pop-rock, latino, musical e rock’n’roll, generi differenti che gli consentono di adattarsi a pubblici e situazioni diverse. Nel corso degli anni ha cantato in matrimoni, feste private, eventi aziendali e importanti location, tra cui hotel e strutture per eventi come Alexander, Ambasad’Or Ballroom e altre prestigiose realtà rumene.

Il nuovo capitolo: la Sardegna

La svolta più recente arriva nell’estate del 2026. Dal 14 luglio 2026, Valentin Christian Mercore è impegnato professionalmente in Sardegna, dove ha iniziato la sua esperienza italiana prima all’Hotel Moresca e successivamente al Villaggio Baia dei Pini di Budoni.

È proprio l’Italia, oggi, a rappresentare per l’artista un nuovo orizzonte professionale.

La presenza in Sardegna non è soltanto un’altra tappa della sua carriera: per Mercore rappresenta l’opportunità di entrare in contatto diretto con un pubblico diverso, conoscere una nuova realtà musicale e, soprattutto, avvicinarsi a quel mondo artistico italiano che da tempo guarda con interesse.

Il suo sogno è semplice quanto ambizioso: cantare in Italia.

Non si tratta soltanto di esibirsi davanti a un pubblico italiano, ma di riuscire a costruire un vero percorso artistico nel nostro Paese, mettendo a disposizione l’esperienza maturata in Romania e la capacità di interpretare generi musicali differenti.

Valentin Mercore porta con sé una lunga gavetta, fatta di televisione, locali, eventi e spettacoli dal vivo.

Un bagaglio che oggi vuole mettere al servizio di una nuova sfida.

“Non arrendersi, qualunque cosa accada”

C’è una frase che più di ogni altra sintetizza la personalità dell’artista: “Don’t give up, no matter what!”, ovvero “Non arrenderti, qualunque cosa accada”.

Un motto che sembra descrivere perfettamente il suo percorso: dagli esordi televisivi alle esperienze nei locali di Bucarest, dalle grandi occasioni professionali fino all’arrivo in Italia.

Mercore si definisce infatti ambizioso, tenace, persuasivo e perfezionista, sottolineando anche la propria capacità di lavorare in squadra.

Oltre alla musica coltiva interessi e competenze nella danza, nello sport e nella recitazione.

Ora il prossimo passo potrebbe essere proprio quello di trasformare il sogno italiano in una realtà concreta.

Dalla Romania alla Sardegna, Valentin Christian Mercore continua a inseguire la musica con la determinazione di chi sa che una carriera non si costruisce soltanto con il talento, ma anche con sacrificio, esperienza e perseveranza.

E mentre il suo viaggio artistico continua, resta aperta la sfida più importante: conquistare il cuore del pubblico italiano, una canzone alla volta.