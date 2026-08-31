Incendio alle Saline, Auteri: «Basta accuse, dalle ceneri riparta il dialogo»

Dopo il vasto incendio che ha colpito la Riserva naturale Fiume Ciane e Saline di Siracusa, il deputato regionale della Democrazia Cristiana Carlo Auteri invita a superare la stagione delle accuse e ad avviare un confronto concreto tra tutte le istituzioni coinvolte.

Secondo Auteri, quanto accaduto ha evidenziato la distanza tra politica, uffici del Libero Consorzio e mondo ambientalista. Una maggiore collaborazione, unita a manutenzione, cura quotidiana e attività di prevenzione, avrebbe potuto contribuire ad affrontare prima le criticità e a ridurre i rischi.

Il deputato propone l’istituzione di un tavolo permanente tra Libero Consorzio, associazioni ambientaliste, Corpo forestale, Protezione civile e istituzioni competenti. «Le eventuali responsabilità saranno accertate nelle sedi opportune – afferma –. Ora il compito della politica è trasformare questa ferita in un punto di ripartenza e costruire una strategia condivisa per la salvaguardia delle Saline».

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FRASI CHIAVE: incendio alle Saline di Siracusa-Carlo Auteri chiede di fermare le accuse-dialogo tra istituzioni e ambientalisti-tavolo permanente per la tutela della Riserva Ciane e Saline-prevenzione e manutenzione delle aree naturali-recupero delle zone danneggiate dall’incendio-salvaguardia ambientale a Siracusa