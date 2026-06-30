Le temperature sempre più alte, anche questa estate, mettono alla prova i cittadini di ogni età e a tal proposito, l’Asp di Siracusa ha avviato una serie di interventi urgenti e straordinari per fronteggiare il caldo estremo e tutelare la salute pubblica. Interventi in linea con le direttive e le raccomandazioni del Ministero della Salute e dell’Assessorato regionale della Salute.

Mediante una specifica disposizione della Direzione sanitaria aziendale, l’Asp ha richiamato l’attenzione di tutte le proprie strutture sanitarie territoriali e ospedaliere per l’applicazione tempestiva del Piano operativo locale per le ondate di calore, già adottato nel mese di maggio.

“La tutela della salute dei nostri cittadini – dichiara il commissario straordinario dell’Asp Gioacchino Iraci – a partire dai più vulnerabili, rappresenta il fulcro delle azioni rese operative su tutto il territorio provinciale”.

Obiettivi prioritari alle temperature alte

Un intervento che prevede la sinergia tra indicazioni ministeriali e regionali per combattere le frequenti ondate di calore, pericolose soprattutto per anziani e bambini, il cui obiettivo primario è la salvaguardia: “A tal fine – prosegue Iraci – è stata disposta l’attivazione di una sorveglianza attiva e costante sui soggetti vulnerabili, i cui elenchi sono stati preventivamente definiti e trasmessi ai Distretti sanitari di Siracusa, Augusta, Lentini e Noto.

Parallelamente, le strutture territoriali sono state invitate a potenziare i servizi di assistenza domiciliare, garantendo così una presenza medica e assistenziale direttamente nei luoghi di dimora dei pazienti più a rischio”.

Mobilitazione e controlli costanti delle strutture

Per combattere l’emergenza è stata anche chiesta una mobilitazione e un monitoraggio rigoroso delle strutture, sia ospedaliere che territoriali. “I direttori dei Distretti e i responsabili dei presidi ospedalieri – dichiara il direttore sanitario Salvatore Madonia – sono già operativi nella sorveglianza attiva e nel potenziamento dell’assistenza a domicilio, mentre i Pronto Soccorso assicureranno un controllo costante degli accessi legati alle temperature per darci la misura in tempo reale dell’andamento clinico della situazione“.

L’importanza della prevenzione

Se la cura è importante, come dice un noto detto, è altrettanto importante la prevenzione. Per questo l’Asp insieme ad azioni di natura assistenziale e clinica evidenzia l’importanza della prevenzione nei luoghi di lavoro all’aperto, esposti maggiormente al rischio delle alte temperature.

L’Unità operativa SPRESAL dell’Asp di Siracusa, diretta da Alba Spadafora, deputata alla sicurezza negli ambienti di lavoro, ha predisposto specifiche linee guida e raccomandazioni rivolte ai cantieri, contenenti le misure tecniche e organizzative per tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire i colpi di calore durante le attività professionali svolte nelle ore più calde.