Augusta, tre rifugi climatici contro il caldo: aperti oggi e domani

Augusta (SR) – Tre rifugi climatici aperti dalle 11 alle 18 per proteggere i cittadini più vulnerabili dall’ondata di calore in arrivo su Augusta. Lo ha disposto il sindaco Giuseppe Di Mare con un’ordinanza operativa da oggi, 30 giugno, fino a domani 1° luglio.

I punti di accoglienza sono la Biblioteca comunale di via Principe Umberto 89, la sede della Misericordia in via Gramsci 21/23 e il centro anziani di Brucoli in via Canale 42. L’accesso è libero, senza necessità di prenotazione.

Le raccomandazioni del Comune

L’amministrazione comunale invita la popolazione a seguire le buone pratiche per affrontare le temperature elevate: bere molta acqua, evitare di uscire tra le 11 e le 18, indossare cappello e abiti leggeri, prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Per emergenze o informazioni sanitarie è attivo il numero di pubblica utilità 1500.

Tutela degli animali domestici

Su indicazione del Ministero della Salute, il Comune raccomanda di garantire sempre acqua fresca agli animali, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, non lasciarli mai in auto nemmeno per pochi minuti, evitare passeggiate nelle ore centrali della giornata e non tosarli completamente: il pelo li protegge dai raggi solari.