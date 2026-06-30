Il Questore va in pensione dopo anni di servizio. Il parlamentare PD: “Ha rafforzato sicurezza e dialogo con il territorio”

SIRACUSA – Si chiude oggi l’esperienza del Questore Roberto Pellicone alla guida della Questura di Siracusa. Il funzionario dirigente della Polizia di Stato va in quiescenza dopo anni di impegno nella provincia aretusea, lasciando un bilancio di risultati nella lotta alla criminalità e nel presidio della legalità.

A salutarlo è l’on. Tiziano Spada, parlamentare regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino: “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Questore Pellicone per il lavoro svolto al servizio dello Stato e della nostra provincia. I risultati ottenuti sul territorio confermano la preminenza delle istituzioni sul malaffare e sulla criminalità che ancora minaccia le comunità siracusane”.

Spada sottolinea il metodo di lavoro del Questore uscente: “In questi anni ho avuto modo di confrontarmi più volte con lui sulle criticità del territorio, trovando sempre un interlocutore attento e sensibile alle esigenze dei cittadini. Ha svolto il suo incarico con equilibrio, professionalità e senso delle istituzioni, rafforzando la sicurezza e il dialogo tra forze dell’ordine, enti locali e comunità”.

Il parlamentare evidenzia l’operato della Questura sotto la guida di Pellicone: “I suoi uffici hanno lavorato senza sosta nell’analisi delle problematiche, nella ricerca delle soluzioni e nella successiva attuazione”.

Chiusura con gli auguri per la nuova fase: “Gli rivolgo i più sentiti auguri, con gratitudine per il lavoro svolto e con l’auspicio che possa vivere la quiescenza con serenità, circondato dall’affetto dei suoi cari”.

Dati verificati:l Questore va in pensione dopo anni di servizio. Il parlamentare PD: “Ha rafforzato sicurezza e dialogo con il territorio”

SIRACUSA – Si chiude oggi l’esperienza del Questore Roberto Pellicone alla guida della Questura di Siracusa. Il funzionario dirigente della Polizia di Stato va in quiescenza dopo anni di impegno nella provincia aretusea, lasciando un bilancio di risultati nella lotta alla criminalità e nel presidio della legalità.

A salutarlo è l’on. Tiziano Spada, parlamentare regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino: “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Questore Pellicone per il lavoro svolto al servizio dello Stato e della nostra provincia. I risultati ottenuti sul territorio confermano la preminenza delle istituzioni sul malaffare e sulla criminalità che ancora minaccia le comunità siracusane”.

Spada sottolinea il metodo di lavoro del Questore uscente: “In questi anni ho avuto modo di confrontarmi più volte con lui sulle criticità del territorio, trovando sempre un interlocutore attento e sensibile alle esigenze dei cittadini. Ha svolto il suo incarico con equilibrio, professionalità e senso delle istituzioni, rafforzando la sicurezza e il dialogo tra forze dell’ordine, enti locali e comunità”.

Il parlamentare evidenzia l’operato della Questura sotto la guida di Pellicone: “I suoi uffici hanno lavorato senza sosta nell’analisi delle problematiche, nella ricerca delle soluzioni e nella successiva attuazione”.

Chiusura con gli auguri per la nuova fase: “Gli rivolgo i più sentiti auguri, con gratitudine per il lavoro svolto e con l’auspicio che possa vivere la quiescenza con serenità, circondato dall’affetto dei suoi cari”.