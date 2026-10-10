Allarme bomba a Capaci: involucro sospetto fatto brillare dagli artificieri sulla SS113

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CAPACI (PALERMO) – Momenti di tensione lungo la Strada Statale 113 nei pressi di Capaci, dove nella giornata odierna è scattato un allarme bomba per la presenza di un oggetto sospetto collocato all’interno di una pianta, nelle immediate vicinanze di un impianto di carburanti Q8.

A notare il pacco e a richiedere l’intervento immediato delle forze dell’ordine è stato l’addetto al servizio di lavaggio auto del distributore.

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L’intervento dei soccorsi e degli artificieri

La segnalazione ha fatto scattare tempestivamente i protocolli di sicurezza. Sul posto sono giunti i Carabinieri, le squadre dei Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e i reparti specializzati degli Artificieri.

Per garantire l’incolumità pubblica ed eliminare ogni potenziale rischio, gli artificieri hanno impiegato un robot da ricognizione a controllo remoto, con il quale hanno isolato e fatto brillare l’involucro in totale sicurezza.

Viabilità e riapertura della Statale

Durante le fasi di bonifica e messa in sicurezza dell’area, il tratto della SS113 interessato dall’operazione è stato temporaneamente interdetto al traffico veicolare per diverse ore, provocando lievi rallentamenti alla circolazione locale.

Al termine delle operazioni e accertata l’assenza di ulteriori pericoli, la strada statale è stata riaperta regolarmente al transito.