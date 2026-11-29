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NAPOLI / GIUSTIZIA – La critica, anche dura, ai provvedimenti giudiziari fa parte della vita democratica, ma resta ben distinta dagli attacchi personali, dalla delegittimazione della magistratura e dai condizionamenti sull’esercizio della funzione. È questo il principio cardine della mozione approvata all’unanimità al congresso dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) a Napoli.

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Nel documento viene rimarcato che l’indipendenza del giudice deve essere tutelata anche rispetto ai processi mediatici e ai giudizi sommari costruiti all’esterno delle aule, chiedendo allo stesso tempo alle toghe di fare la propria parte con sobrietà, rigore ed evitando qualsiasi forma di protagonismo.

Il testo della mozione e l’indipendenza interna

La mozione approvata a Napoli insiste anche sulle dinamiche interne alla magistratura: l’indipendenza va assicurata negli uffici, nello svolgimento delle funzioni e nell’autogoverno, proteggendo ogni singolo magistrato da pressioni o interferenze indebite.

Le parole del segretario generale Rocco Maruotti

Intervenendo sul voto unanime, il segretario generale dell’Anm Rocco Maruotti ha puntato il dito contro il «voyeurismo giudiziario che si nutre di giustizialismo», ribadendo che le indagini spettano alle procure insieme alle forze dell’ordine e i processi ai tribunali, senza che si debba temere di svolgere attività giudiziaria doverosa anche quando ha un forte impatto.

Maruotti ha inoltre richiamato la vicenda legata all’inchiesta di Caltanissetta sui depistaggi che ha riguardato anche Gianni De Gennaro, sottolineando la consapevolezza dei magistrati sul peso delle proprie decisioni sulle persone coinvolte e la necessità di far comprendere all’esterno questa responsabilità

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