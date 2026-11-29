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SERRADIFALCO, CALTANISSETTA / AMBIENTE – Lavori prorogati fino a dicembre 2028 per completare il nuovo impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti indifferenziati in contrada Martino, a Serradifalco. Il provvedimento ufficiale porta la firma dell’assessora regionale del Territorio e dell’Ambiente Giusi Savarino e conferma la compatibilità ambientale dell’opera, già riconosciuta con un primo atto del 2019 e poi prorogata una prima volta nel 2024.

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La scadenza originaria fissava la conclusione del cantiere entro dicembre di quest’anno. Lo scorso agosto la società «Caltanissetta Tmb», che realizza l’intervento, aveva presentato agli uffici regionali la richiesta per ottenere altri ventiquattro mesi di tempo.

Il parere tecnico e il progetto in contrada Martino

Con il decreto pubblicato dall’assessorato, le attività potranno proseguire fino alla fine del 2028, forte anche del parere favorevole espresso dalla commissione tecnica specialistica.

Il progetto risalente al 2019 prevede in contrada Martino:

un impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti indifferenziati fino a 50 mila tonnellate all’anno ;

; la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi con una capacità di 450.000 metri cubi.

Il ricorso del Comune al Tar e la decisione dei giudici

L’intervento era già stato al centro di uno scontro istituzionale: il Comune di Serradifalco aveva impugnato davanti al Tar di Palermo la prima proroga concessa dalla Regione, ma la giustizia amministrativa non ha accolto le istanze dell’amministrazione comunale.Serradifalco, proroga fino a dicembre 2028 per l’impianto TMB in contrada Martino: firmato il decreto della Regione.

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