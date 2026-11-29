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SIRACUSA / CULTURA & SPETTACOLO – Ha debuttato “Shadows & Dust: Lost History”, docuserie factual internazionale alla quale ha preso parte anche la scenografa Roberta Iaci, originaria di Floridia (Siracusa), impegnata nell’allestimento dei quattro episodi realizzati in Sicilia. L’artista ha ricostruito spazi, atmosfere e arredi di epoche differenti muovendo da un’attenta indagine documentale e visiva.

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Prodotta dalla società canadese Go Button Media su commissione del distributore internazionale ZDF Studios e diretta da Daniel Oron, la serie indaga misteri storici, tesori scomparsi e sparizioni irrisolte. Il racconto combina materiali d’archivio, interviste a esperti, indagini scientifiche contemporanee e ricostruzioni in stile docu-drama, attraversando un arco cronologico che dal 526 a.C. arriva fino all’attualità.

Ricerca storica, musei e collaborazioni sul territorio

Insieme al regista, la scenografa ha individuato i luoghi di ripresa più adatti per restituire al pubblico il clima dei diversi periodi storici.

«Il mio – racconta Roberta Iaci – è stato anzitutto un lavoro di analisi documentale, condotto sui testi antichi, che descrivono gli arredi del passato, e attraverso visite nei musei archeologici, dove ho studiato le scene di vita impresse sulle ceramiche e osservato i manufatti in uso nelle varie epoche».

Per dare concretezza agli oggetti di scena legati alla quotidianità antica, l’artista si è avvalsa del lavoro congiunto di diverse realtà e maestranze:

il laboratorio di scenotecnica dell’Inda , che ha realizzato repliche fedeli di elementi di scena attraverso la tradizione artigianale teatrale;

, che ha realizzato repliche fedeli di elementi di scena attraverso la tradizione artigianale teatrale; l’artista e scultrice floridiana Eliana Adorno – inserita nell’Atlante dell’Arte Contemporanea edito da Giunti e presentato al MoMA di New York –, che ha riprodotto i materiali antichi tramite tecniche di sperimentazione materica mirate al realismo visivo.

Un percorso tra archeologia, artigianato e creatività

Scenografa e docente con oltre vent’anni di attività tra cinema, televisione e pubblicità, Roberta Iaci coniuga progettazione dello spazio, ricerca visiva e coordinamento dell’intero iter creativo, intrecciando in questo progetto memoria archeologica, maestria artigianale e linguaggio audiovisivo.

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