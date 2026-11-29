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SIRACUSA / CULTURA – Cala oggi il sipario su “I giardini dell’anima”, il progetto espositivo allestito all’Urban Center di Siracusa e curato dal maestro Luigi Fatuzzo della Bottega d’Arte. L’iniziativa, inaugurata all’interno del Festival dell’Educazione fondato da Pino Pennisi e dedicato quest’anno alla memoria di Matteo di Franca, ha proposto una lettura del giardino non soltanto paesaggistica o botanica, ma come dimensione interiore legata all’ascolto, alla cura e alla crescita personale.

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In mostra i lavori pittorici realizzati in bottega da bambini e adulti, presentati dallo storico dell’arte Dario Bottaro. Fiori, giardini, animali, ceramiche e colori compongono un percorso intergenerazionale in cui la creatività diventa linguaggio comune e spazio di condivisione.

Dalle suggestioni di Van Gogh a Simone Stuto e Orfeo

Il lavoro degli allievi prende forma dall’incontro tra due riferimenti artistici:

la forza cromatica e materica dei dipinti floreali di Vincent van Gogh , intesa come espressione diretta di vitalità ed emozione;

, intesa come espressione diretta di vitalità ed emozione; l’immaginario intimo e incantato dei giardini segreti di Simone Stuto.

Accanto agli elaborati degli allievi, il percorso espositivo ospita un’opera originale concessa dallo stesso Simone Stuto e una tela del maestro Luigi Fatuzzo ispirata al mito di Orfeo, capace di incantare gli animali della foresta attraverso il linguaggio universale della musica e dell’arte.

Il ricordo di Matteo di Franca e i ringraziamenti

L’intero progetto ribadisce il valore formativo, comunitario e terapeutico dell’arte, custodendo nel segno della bellezza e della partecipazione il ricordo di Matteo di Franca.

Nel bilancio dell’iniziativa non mancano i ringraziamenti alla responsabile dell’Urban Center di Siracusa Rossana Geraci, al vicesindaco Edy Bandiera, a Carmen Castelluccio, moglie di Pino Pennisi, e a Ilenia Bell’Arte per il sostegno offerto al percorso espositivo.

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