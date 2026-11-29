ECONOMIA & ENERGIA – L’Opec+ ha chiuso la riunione ministeriale di fine anno annunciando che proseguiranno le consultazioni interne per stabilire i livelli di produzione dei Paesi membri.
Secondo quanto riportato nella nota diffusa al termine dell’incontro odierno, svoltosi in videoconferenza, gli Stati dell’organizzazione puntano ad arrivare a una decisione per il periodo successivo in occasione del prossimo vertice previsto per giugno, lasciando comunque aperta la possibilità di chiudere l’intesa anche prima, qualora maturassero le condizioni.
Il percorso verso le decisioni sui volumi
Il rinvio a una fase ulteriore di confronto conferma l’approccio prudente dei Paesi produttori, impegnati a valutare l’andamento della domanda globale e gli equilibri dei mercati energetici prima di fissare le nuove soglie estrattive.
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