Augusta: sabato parte il cantiere per il depuratore

Sabato 10 ottobre sarà una giornata storica per Augusta: parte finalmente il cantiere dei cantieri. L’appuntamento è fissato per sabato alle 10, nel salone “Rocco Chinnici” di Palazzo di Città, dove il Commissario straordinario unico per la depurazione, Fabio Fatuzzo, procederà alla consegna dei lavori per la realizzazione del sistema fognario e depurativo della città.

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“Parliamo di un’opera attesa da decenni – ha commentato il sindaco Giuseppe Di Mare – una delle questioni più importanti e complesse che Augusta si trascina da troppo tempo. Dopo un percorso lungo, fatto di interlocuzioni istituzionali e passaggi amministrativi, arriviamo finalmente al momento nel quale dalle carte si passa al cantiere. Dotare Augusta di un sistema fognario e depurativo adeguato significa colmare un ritardo storico e guardare concretamente alla tutela del nostro mare e del nostro territorio. È una di quelle opere destinate a cambiare la città e a lasciare un risultato alle generazioni future”.

Nel ringraziare il commissario Fabio Fatuzzo per l’attenzione riservata ad Augusta, il primo cittadino ricorda che “abato non inauguriamo un’opera già conclusa: consegniamo i lavori e apriamo una fase nuova, quella della realizzazione, che seguiremo con la massima attenzione. Abbiamo definito questo intervento il “cantiere dei cantieri” perché dà la misura della sua importanza per Augusta. Adesso l’obiettivo è uno solo: vedere procedere i lavori e arrivare fino in fondo. Dopo tanti anni di attesa, la città merita finalmente il suo sistema di depurazione”.