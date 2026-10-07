Provvedimento di clemenza del Capo dello Stato: grazia parziale a Guido Gianni, il gioielliere di Nicolosi

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ROMA / CATANIA — Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato tre provvedimenti di clemenza individuale. Tra questi figura una grazia parziale concessa a Guido Gianni, l’orefice di Nicolosi (Catania) condannato in via definitiva a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio.

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I fatti risalgono al 2008 quando, durante una rapina all’interno della propria gioielleria, Gianni reagì facendo fuoco contro i rapinatori: nel corso dell’assalto due dei tre malviventi rimasero uccisi.

Pena ridotta e possibile affidamento ai servizi sociali

Con l’atto di clemenza firmato dal Capo dello Stato, a Guido Gianni sono stati estinti 3 anni e 2 mesi di pena.

Grazie a questo sconto, il residuo di pena scende al di sotto dei quattro anni. Considerato che l’uomo ha già scontato 5 anni e 3 mesi di reclusione in carcere, la riduzione rende ora concretamente percorribile la strada per la richiesta dell’affidamento in prova ai servizi sociali.