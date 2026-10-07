Comiso, scontro frontale in via Gandhi: due feriti i

(Foto di Franco Assenza)

COMISO — Un violento incidente stradale si è verificato intorno alle ore 18:00 a Comiso, lungo via Gandhi, nei pressi della fermata degli autobus di linea e a poca distanza dall’ingresso del Parco dell’Ippari.

Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente lungo la carreggiata. L’impatto, particolarmente violento, ha richiamato l’attenzione dei passanti e degli automobilisti in transito, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

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I soccorsi e i rilievi della Polizia Locale

Sul posto sono tempestivamente intervenute due ambulanze del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto ai due conducenti rimasti feriti, disponendone successivamente il trasporto presso il presidio ospedaliero per gli accertamenti e le cure del caso.

Gli agenti della Polizia Locale di Comiso sono giunti sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi tecnico-descrittivi utili a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro ed accertare eventuali responsabilità. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei veicoli incidentati.