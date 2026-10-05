Auteri: “Non si decide di volta in volta chi rappresenta la provincia”

L’assenza dei rappresentanti di piazze strategiche come Siracusa e Augusta al tavolo con il Governo nazionale ha provocato l’immediata reazione del deputato ARS Carlo Auteri, che ha espresso profondo rammarico per la gestione degli inviti.

“Quando arriva un ministro per affrontare il futuro di uno dei più importanti poli industriali del Paese, le istituzioni del territorio devono essere coinvolte tutte. Non si può decidere di volta in volta chi rappresenta la provincia e chi no. Non è una questione di appartenenza politica, ma di correttezza istituzionale: la zona industriale riguarda l’intera provincia e tutti devono essere messi nelle condizioni di partecipare al confronto”.

Il richiamo al futuro: “Niente tavoli larghi solo quando arrivano i problemi”

Auteri richiama la memoria sulle vertenze critiche che hanno interessato il comparto industriale siracusano negli ultimi anni, dalla vicenda del Golden Power ai casi Isab e IAS, evidenziando come le ricadute occupazionali ed economiche impattino sull’intero territorio.

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“Se si ritiene che gli interlocutori debbano essere soltanto quelli presenti alla visita, allora questo criterio dovrà valere sempre, anche quando ci saranno problemi da affrontare. Non si può restringere il tavolo nei momenti favorevoli e poi allargarlo quando arrivano le difficoltà. Chiedo semplicemente rispetto dei ruoli: un ministro viene nella provincia di Siracusa per un tema strategico? Sindaci e rappresentanti istituzionali devono essere sempre coinvolti, indipendentemente dal colore politico”, ha concluso il deputato.