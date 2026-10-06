Autostrade A18 e A20 sotto l’lente del Ministero: al via i sopralluoghi dell’ispettore Migliorino sulle tratte CAS

MESSINA – Tre giorni di verifiche ad alto ritmo per accertare lo stato di salute e i livelli di sicurezza di due tra le arterie più strategiche della Sicilia. È iniziato con notevoli criticità il nuovo ciclo di sopralluoghi dell’ispettore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Placido Migliorino, inviato nuovamente sull’isola per un’ispezione approfondita sulle autostrade A19/A20 Palermo-Messina e A18 Messina-Catania, entrambe gestite dal Consorzio Autostrade Siciliane (CAS).

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I punti chiave dell’ispezione

L’obiettivo: Verificare l’avvio della “cura da cavallo” necessaria a riportare le due autostrade agli standard minimi di sicurezza imposti dalla normativa nazionale.

Verificare l’avvio della “cura da cavallo” necessaria a riportare le due autostrade agli standard minimi di sicurezza imposti dalla normativa nazionale. Le tratte interessate: La A20 Palermo-Messina e la A18 Messina-Catania, da anni al centro di polemiche per cantieri infiniti e carenze manutentive.

La A20 Palermo-Messina e la A18 Messina-Catania, da anni al centro di polemiche per cantieri infiniti e carenze manutentive. L’esordio del blitz: L’avvio dei controlli dell’ispettore Migliorino ha già evidenziato un quadro non positivo, confermando diverse criticità irrisolte.

L’avvio dei controlli dell’ispettore Migliorino ha già evidenziato un quadro non positivo, confermando diverse criticità irrisolte. Il ruolo del CAS: Il Consorzio Autostrade Siciliane chiamato a fornire risposte e cronoprogrammi certi sugli interventi di ammodernamento e messa in sicurezza.

“Un avvio non positivo”: l’ispettore Migliorino torna nei cantieri siciliani

L’arrivo dell’ispettore Placido Migliorino rappresenta un momento cruciale per la gestione delle infrastrutture viarie della Sicilia orientale e tirrenica. Il funzionario del Ministero dei Trasporti ha avviato un piano di verifiche su strada, viadotti e gallerie per testare la tenuta dei cantieri aperti e il rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

I primi riscontri sul campo, tuttavia, non hanno fornito esiti rassicuranti: le prime tappe del sopralluogo hanno messo in luce rallentamenti nell’adeguamento delle tratte e carenze che continuano a compromettere la fluidità e la sicurezza del traffico autostradale.

Standard di sicurezza da adeguare: il nodo della gestione CAS

Sotto la lente d’ingrandimento del Ministero ci sono in particolare le barriere di protezione, la staticità di alcuni viadotti, l’illuminazione e la ventilazione all’interno dei tunnel, oltre ai continui scambi di carreggiata che rallentano la circolazione sia sulla Messina-Catania che sulla Palermo-Messina.

Il report finale che l’ispettore redigerà al termine dei tre giorni di verifiche stabilirà se e in che misura il Consorzio Autostrade Siciliane stia rispettando gli impegni presi per il restyling della rete o se si renderanno necessari ulteriori provvedimenti e prescrizioni restrittive da parte del Governo centrale.