Bracconaggio nel Siracusano: il Corpo forestale sequestra richiami illegali

Intervento del Corpo forestale della Regione Siciliana contro il bracconaggio e a tutela della fauna selvatica nella zona sud della provincia di Siracusa: l’operazione, denominata “Coturnix4”, si è concentrata nelle aree rurali e nei fondi agricoli dei territori comunali di Noto e Pachino, zone che costituiscono un punto di passaggio cruciale lungo le rotte migratorie autunnali della quaglia (Coturnix coturnix).

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Si tratta del risultato di un’articolata attività di presidio che ha visto impegnato per diverse notti consecutive il personale in divisa del Corpo forestale dei distaccamenti di Noto e Buccheri. Pattugliando al buio ampie porzioni di territorio rurale, gli agenti hanno individuato e disattivato i dispositivi riproduttori di suono vietati dalla normativa sulla caccia. Questi strumenti elettronici, composti da altoparlanti, timer e schede audio, riproducono ad alto volume il verso della quaglia durante la notte per attirare gli esemplari nei terreni prescelti, rendendoli poi facili bersagli all’alba per la caccia illegale. Ne sono stati sequestrati nove, nascosti all’interno di scatole metalliche, fitti cespugli o container.

L’impiego coordinato delle forze in campo, potenziate dall’arrivo dei nuovi agenti entrati recentemente in servizio, ha consentito di intensificare notevolmente i controlli sul campo, garantendo una copertura capillare del territorio.

«I risultati dell’operazione dimostrano l’importanza di garantire controlli continui, a tutela e difesa dei nostri animali e contro il bracconaggio – dichiara l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente Giusi Savarino -. L’ingresso in servizio dei nuovi agenti e il loro affiancamento al personale più esperto ci sta consentendo di rendere l’azione di vigilanza più capillare e tempestiva. Nei prossimi mesi l’arrivo degli altri agenti vincitori di concorso rafforzerà ulteriormente la presenza del Corpo forestale in tutta l’Isola».

Per il dirigente generale del comando del Corpo forestale della Regione Siciliana, Dorotea Di Trapani, «l’operazione conferma la validità dei servizi di controllo notturni che stiamo programmando per il contrasto ai reati venatori. Ringrazio il personale dei distaccamenti per il lavoro svolto in queste notti. La collaborazione tra agenti esperti e nuove leve sta garantendo un’operatività efficace e i risultati, anche in termini numerici, ne sono una diretta conseguenza».

L’operazione “Coturnix4” si inserisce all’interno di un piano di prevenzione predisposto dall’ispettorato ripartimentale delle Foreste di Siracusa a tutela del patrimonio naturalistico della fascia ionica e degli altipiani iblei. Le attività di pattugliamento notturno e i controlli del personale in divisa del Corpo forestale proseguiranno anche nei prossimi giorni in tutto il territorio provinciale.