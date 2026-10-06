Antimafia regionale, indagine su corruzione: Schifani sarà ascoltato

La Commissione regionale Antimafia avvierà un’indagine conoscitiva sui recenti episodi di natura corruttiva emersi nell’ambito dell’amministrazione regionale. Il primo a essere ascoltato sarà il presidente della Regione, Renato Schifani. La data dell’audizione sarà concordata nei prossimi giorni.

L’iniziativa è stata decisa dalla Commissione presieduta da Antonello Cracolici con l’obiettivo di ricostruire il quadro complessivo degli episodi emersi e approfondire il funzionamento dei sistemi di prevenzione, controllo e trasparenza adottati dalla Regione.

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Il ciclo di audizioni partirà dunque dal presidente della Regione. Successivamente saranno convocati gli assessori e i dirigenti generali dei dipartimenti dell’amministrazione regionale direttamente interessati dalle vicende oggetto dell’indagine.

La Commissione ascolterà inoltre il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Regione. L’audizione servirà ad acquisire elementi sulle procedure adottate dall’amministrazione e sui presidi messi in campo per prevenire fenomeni corruttivi e garantire trasparenza e correttezza nell’attività amministrativa.

L’indagine conoscitiva punta quindi a fare il punto non soltanto sui singoli episodi recentemente emersi, ma anche sull’efficacia degli strumenti di controllo e prevenzione in vigore all’interno della macchina amministrativa regionale.

Il lavoro della Commissione si svilupperà attraverso una serie di audizioni, che consentiranno di acquisire informazioni direttamente dai vertici politici e amministrativi della Regione e dai soggetti responsabili dei sistemi di prevenzione della corruzione.

Al termine del percorso, la Commissione potrà disporre di un quadro più ampio sulle procedure adottate e sulle eventuali criticità emerse nella gestione e nei controlli dell’amministrazione regionale.