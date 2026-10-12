Carlentini, controlli dei Carabinieri nei locali e sulle strade: denuncia per lavoro nero e sanzioni per oltre 23mila euro

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CARLENTINI (SIRACUSA) – Lavoro nero, mancata tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e violazioni al Codice della Strada. È il bilancio di un’ampia operazione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Stazione di Carlentini, con il supporto specialistico del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Siracusa.

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Le attività, pianificate per verificare il rispetto della normativa giuslavoristica e della tutela della salute dei lavoratori, hanno interessato diverse attività commerciali del territorio comunale e le principali arterie stradali.

Ristoratore denunciato e maxisanzione da 21mila euro

L’attenzione dei militari e degli ispettori del NIL si è concentrata in particolare sul settore della ristorazione:

Lavoro nero: All’interno di un’attività di ristorazione è stata accertata la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto e privo di qualsiasi tutela contrattuale.

All’interno di un’attività di ristorazione è stata accertata la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto e privo di qualsiasi tutela contrattuale. Violazioni sulla sicurezza: Dalle verifiche sono emerse diverse inosservanze relative alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tutela della salute dei dipendenti.

Dalle verifiche sono emerse diverse inosservanze relative alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tutela della salute dei dipendenti. Denuncia e sanzioni: Il titolare dell’esercizio commerciale è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative ed ammende per un importo complessivo superiore a 21.000 euro.

Posti di controllo su strada: sequestri e punti decurtati

Parallelamente ai controlli nei locali, i Carabinieri hanno intensificato la vigilanza lungo le principali vie di comunicazione cittadine per garantire la sicurezza stradale:

Persone e mezzi identificati: Identificate 54 persone e sottoposti a verifica 31 veicoli .

Identificate e sottoposti a verifica . Sanzioni amministrative: Elevate contravviste al Codice della Strada per un totale di oltre 2.000 euro .

Elevate contravviste al Codice della Strada per un totale di . Provvedimenti sulle patenti: Decurtati complessivamente 30 punti dalle patenti di guida degli automobilisti indisciplinati.

Decurtati complessivamente dalle patenti di guida degli automobilisti indisciplinati. Sequestri: Un veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo con relativo ritiro della carta di circolazione.

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Carlentini, Siracusa, Carabinieri, Ispettorato del Lavoro, lavoro nero, sicurezza sul lavoro, controlli stradali, sanzioni, cronaca Siracusa