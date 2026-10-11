Caro-carburante in Sicilia: marinerie divisi tra ripartenza a scarto ridotto e proteste dell’autotrasporto

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PALERMO – Mentre la morsa del caro-carburante continua a stringere l’economia siciliana e la protesta dell’autotrasporto incassa l’adesione anche di Confindustria Catania, si registra una svolta storica per il settore della pesca nell’Isola. Rientra lo sciopero bianco delle marinerie, ma con una modalità inedita e senza spegnere le rivendicazioni verso le istituzioni.

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La flotta di Sciacca vota il rientro: pesca ridotta a 3 giorni

A Sciacca, dopo oltre una settimana di fermo volontario, si è svolta una votazione a scrutinio segreto in un clima di forte tensione. Con una vittoria risicata del «sì», armatori e pescatori hanno scelto di tornare in mare:

Lavoro a scartamento ridotto: Per la prima volta nella storia della marineria locale, le uscite saranno limitate a sole tre giornate su cinque .

Per la prima volta nella storia della marineria locale, le uscite saranno limitate a sole . Costi insostenibili: Una scelta definita inevitabile per consentire ai lavoratori di far fronte al sostentamento quotidiano, poiché i prezzi alle stelle del gasolio rendono economicamente insostenibile superare la terza battuta di pesca settimanale.

Una scelta definita inevitabile per consentire ai lavoratori di far fronte al sostentamento quotidiano, poiché i prezzi alle stelle del gasolio rendono economicamente insostenibile superare la terza battuta di pesca settimanale. Reazione della costa: L’indirizzo di Sciacca potrebbe essere seguito a breve anche dalle flotte di Porto Empedocle e Scoglitti, mentre a Licata, Portopalo di Capo Passero e in parte a Mazara del Vallo i pescherecci sono già tornati in attività.

Le richieste all’ARS e lo sciopero dei Tir

Lo stato di agitazione resta comunque attivo in attesa di risposte concrete da parte della politica regionale: