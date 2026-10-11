Tragico incidente a Ponte Primo Sole: muore una donna, ferito il marito

CATANIA – Una mattinata segnata dal dolore nella parte sud del capoluogo etneo. Una donna ha perso la vita e il marito è rimasto gravemente ferito a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto nelle prime ore della giornata nella zona di Ponte Primo Sole.

La dinamica e i soccorsi

L’impatto ha coinvolto l’autovettura sulla quale viaggiava la coppia. Sul luogo del sinistro sono tempestivamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.

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Le condizioni della donna sono apparse critiche fin dai primi istanti: dopo i primi tentativi di stabilizzazione, la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Marco, dove purtroppo è deceduta poco dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate.

Il marito, un uomo di circa 60 anni, è stato invece trasferito al presidio ospedaliero Garibaldi. L’uomo si trova attualmente ricoverato nel reparto di Ortopedia con diagnosi di fratture multiple.

Gli accertamenti della Polizia Locale

Secondo le prime ricostruzioni e i dati raccolti sul posto, si tratterebbe di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi in transito. Spetterà agli agenti della Polizia Locale di Catania, impegnati nei rilievi planimetrici e di rito, chiarire la precisa dinamica dei fatti e accertare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.