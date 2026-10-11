A Priolo arriva “Cronaca da Cavalleria Rusticana”: stasera lo spettacolo ad ingresso gratuito

PRIOLO GARGALLO – Dopo il grande successo conquistato al Teatro Antico di Taormina e nei principali palcoscenici della Sicilia, fa tappa a Priolo Gargallo la suggestiva rappresentazione “Cronaca da Cavalleria Rusticana”. L’evento s’inserisce nel programma delle festività per l’ottava della Festa dell’Angelo Custode.

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L’appuntamento è fissato per stasera, domenica 11 ottobre, alle ore 20:30, nella cornice di Largo dell’Autonomia Comunale.

Un’opera tra memoria, destino e dramma

L’opera propone una rilettura intensa e originale della celebre tragedia verghiana e mascagnana. La narrazione si sviluppa come un viaggio introspettivo tra la memoria, la gelosia, il rimorso e le trame del destino: la protagonista Santuzza rivive il peso schiacciante delle proprie scelte e delle parole pronunciate, mentre il Fato prende corpo sotto forma di presenza fisica e danzante, guidando inesorabilmente i personaggi verso il proprio epilogo.

Regia e coreografie: Firmate dal maestro Giuseppe Bonanno .

Firmate dal maestro . Testi e partecipazione straordinaria: Testi drammatici a cura di Mino Cassano, che sarà anche la special guest della serata sul palco.