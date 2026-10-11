Siracusa senz’acqua, Alternativa Libera: “Strappate le bollette”

Siracusa continua a fare i conti con interruzioni del servizio idrico che coinvolgono famiglie, attività commerciali, ristoranti, bar e strutture ricettive. Disagi che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini e sul lavoro di chi opera nel territorio, mentre le richieste di chiarimento e di risarcimento presentate dagli utenti, secondo quanto segnalato da Alternativa Libera Siracusa, sono ancora prive di risposte adeguate.

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Di fronte a questa situazione, e dopo l’incontro con la Prefettura dello scorso 10 agosto, Alternativa Libera Siracusa promuove una nuova iniziativa di protesta simbolica e pacifica: la distruzione pubblica delle fatture idriche consegnate volontariamente dai cittadini.

«Non vogliamo invitare nessuno a non pagare le bollette, né a violare la legge. Vogliamo dare un segnale visibile del disagio e della frustrazione di chi si ritrova a fare i conti con l’acqua che manca, mentre le fatture continuano ad arrivare. Il diritto all’acqua e la qualità del servizio devono essere accompagnati da trasparenza, risposte e responsabilità».

L’iniziativa si svolgerà lunedì 12 ottobre 2026, alle ore 13:00, durante una diretta pubblica, nel corso della quale le copie delle fatture raccolte saranno distrutte simbolicamente con un distruggidocumenti.