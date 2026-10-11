Pallamano: la Teamnetwork vince a Palermo. Sconfitta l’Aretusa

La Teamnetwork Albatro Nexgen vince a Palermo e conquista altri due punti. In casa del CUS finisce 32 a 31 per i ragazzi di Lorenzo Martelli. Partita equilibrata vinta con un secondo tempo di grande intensità. Sugli scudi i due portieri Sebastiano Romano e Gianmarco Fontana, autori di parate in serie sui rigori e sulle conclusioni dai 6 metri degli avversari.

Pubblicità

Piacevole il primo tempo. Le due squadre partono bene. I siracusani conducono per la prima metà, poi al 16’ il sorpasso. I padroni di casa vanno anche sul +3, ma il parziale di 4 a 2 in favore dei ragazzi di Martelli manda le squadre al riposo sul 15 a 14 per il CUS.

CUS PALERMO – TEAMNETWORK ALBATRO NEXGEN 31-32 (15-14)

Cus Palermo: Aragona 4, La Mantia 2, Guardi 12, Provenzano 2, Spoto, Alfano, Vitale, Piscopo 4, D’Aguanno 2, Pitruzzella, Chrimatopoulos 1, Testa 1, Vitale, Cuccia 1, Puglisi, Sciume. All. Nenad Milosevic

Teamnetwork Albatro Nexgen: Cacciatore 1, Rametta, Giulietti 1, De Vita, Calvo 1, Giuffrida 5, Romano, Livoli 1, Pavani 4, D’Alberti 6, Carapella 2, Sortino 5, Arella, Fontana, Schiavone 2, Mancarella 4. All. Lorenzo Martelli

Serie A Silver: l’Aretusa a tgesta alta contro Lions Teramo

La Pallamano Aretusa esce a testa alta dal confronto con il Lions Teramo, ma nella quarta giornata d’andata di Serie A Silver sono gli abruzzesi a imporsi per 32-28. Al Pala Pino Corso i ragazzi di Sergio Vilageliu mostrano carattere e orgoglio, pagando però alcuni errori nei momenti chiave contro una formazione solida, capace di gestire con lucidità le fasi più delicate.

L’avvio è equilibrato: per quasi venti minuti le squadre procedono punto a punto, con i portieri Wermbter e Pivato tra i protagonisti. L’Aretusa prova a trovare la soluzione giusta in attacco, ma qualche conclusione imprecisa impedisce ai padroni di casa di prendere il controllo. Teramo ne approfitta e, dopo essere tornato avanti al 22’, costruisce il primo allungo. Le reti di Tahar, Toppi e dell’ex Caramagno portano gli ospiti sul 9-13, poi il primo tempo si chiude sul 11-15.

In apertura di ripresa il Lions aumenta il margine, ma l’Aretusa reagisce: Vila Vila guida il tentativo di rimonta e i siracusani si riportano a tre lunghezze. Un gol di Wermbter dalla propria porta accende il pubblico, ma Teramo non perde la calma e torna ad allungare. A metà frazione gli ospiti raggiungono il +10, approfittando degli errori e del calo di lucidità dei padroni di casa.

Nel finale, però, l’Aretusa ritrova energie e orgoglio. Il pressing a tutto campo riapre la partita e, al 28’, il divario scende a quattro reti, sul 27-31. Teramo resiste anche agli ultimi assalti e porta a casa la vittoria. Nei concitati istanti conclusivi arriva anche il rosso diretto al capitano Lorenzo Santoro.

«Siamo una squadra giovane e dobbiamo fare esperienza: cresceremo anche grazie a partite come queste», il commento di Vilageliu. L’ex tecnico aretuseo Andrea Izzi ha sottolineato la prova dei suoi e riconosciuto il valore degli avversari: «L’Aretusa è una squadra giovane. Noi siamo riusciti a mantenere i nervi saldi nei momenti difficili e a far valere la nostra esperienza».