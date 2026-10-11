Priolo, il Teatro Comunale diventa la capitale della chitarra con il “Thapsos Guitar Festival”

PRIOLO GARGALLO – Il Teatro Comunale di Priolo Gargallo si trasforma in un suggestivo crocevia di suoni, storie e virtuosi della sei corde in occasione del Thapsos Guitar Festival – Rassegna Internazionale di Chitarra. La manifestazione conferma la sua spiccata vocazione internazionale portando in città alcuni tra i più grandi interpreti della scena nazionale e mondiale, intrecciando la grande tradizione classica con sonorità jazz, canzone napoletana e musica d’autore.

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Accanto al ricco calendario di concerti, il festival dedica un prezioso tributo all’eccellenza artigianale con una mostra sulla liuteria chitarristica siciliana.

Il programma di oggi, domenica 11 ottobre

La giornata odierna entra nel vivo fin dal mattino all’interno degli spazi del Teatro Comunale:

Ore 11:00 (Foyer del Teatro): Inaugurazione ufficiale della mostra di liuteria chitarristica siciliana.

Inaugurazione ufficiale della mostra di liuteria chitarristica siciliana. Ore 18:00: Omaggio e ricordo musicale alla figura del liutaio Giovanni Tornello , condotto da Ivano Tornello, seguito dalla prova pubblica degli strumenti in esposizione a cura del M° Nello Alessi .

Omaggio e ricordo musicale alla figura del liutaio , condotto da Ivano Tornello, seguito dalla prova pubblica degli strumenti in esposizione a cura del M° . Ore 19:30: Grande appuntamento con il recital della virtuosa Irina Kulikova.

Tra i protagonisti che animano l’intero cartellone figurano nomi di assoluto prestigio: Irina Kulikova, Francesco Buzzurro, Carlo Muratori, Nello e Simone Alessi, Ferdinando Fallica, Veronica Centamore, Alberto Amato e Pietro Romano.

Il programma del prossimo fine settimana (23 e 24 ottobre)

I riflettori torneranno ad accendersi sul palco di Priolo tra due settimane con i concerti conclusivi della rassegna:

Venerdì 23 Ottobre

Ore 18:00: Esibizione dell’Ensemble chitarristico Quasimodo, diretto da Simone Alessi.

Esibizione dell’Ensemble chitarristico Quasimodo, diretto da Simone Alessi. Ore 19:00: Recital del maestro Francesco Buzzurro.

Sabato 24 Ottobre

Ore 19:00: Performance del Nello e Simone Alessi Guitar Duo.

Performance del Nello e Simone Alessi Guitar Duo. Ore 19:45: Recital del cantautore e chitarrista Carlo Muratori.