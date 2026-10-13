Caro carburanti, Auteri (FdI): «Basta passerelle e bonus tardivi, serve subito un tavolo tra Palermo e Roma»

SIRACUSA / AUGUSTA – «Le imprese siciliane non possono attendere mesi per ricevere un contributo mentre ogni giorno devono fare rifornimento per continuare a lavorare. Serve un intervento immediato e concreto dei Governi regionale e nazionale per incidere subito sui costi del carburante».

A dichiararlo è il deputato regionale Carlo Auteri, intervenendo sulle vertenze e sui presidi che stanno vedendo mobilitati agricoltori, allevatori, pescatori e autotrasportatori nella zona industriale tra Augusta, Priolo Gargallo e Melilli.

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«Bonus e sgravi futuri non salvano le aziende dal fallimento»

Il parlamentare all’ARS esprime piena comprensione per le ragioni dei lavoratori in protesta, ma mette in guardia contro soluzioni legislative a lungo termine che rischiano di rivelarsi inefficaci per le emergenze odierne.

«Bisogna avere il coraggio di dire che gli sgravi e i bonus che arriveranno tra diversi mesi non risolvono il problema di oggi», sottolinea Auteri. «Il gasolio viene acquistato quotidianamente: i mezzi devono circolare, i trattori lavorare e i pescherecci uscire in mare. Un contributo futuro non abbassa il prezzo che queste aziende devono pagare adesso».

L’attacco alle iniziative di facciata e la proposta di un tavolo d’urgenza

Auteri critica anche i vertici e i documenti promozionati da alcuni amministratori locali della provincia di Siracusa, definendoli privi di efficacia operativa.

No alle passerelle: «La solidarietà non può esaurirsi in una fotografia o nella consegna di un documento. Occorre chiedere responsabilità a chi ha realmente gli strumenti per agire».

«La solidarietà non può esaurirsi in una fotografia o nella consegna di un documento. Occorre chiedere responsabilità a chi ha realmente gli strumenti per agire». La proposta del tavolo bilaterale: Il deputato chiede la convocazione d’urgenza di un tavolo istituzionale straordinario tra il Governo Regionale e il Governo Nazionale , con il coinvolgimento diretto dei ministeri competenti.

Il deputato chiede la convocazione d’urgenza di un , con il coinvolgimento diretto dei ministeri competenti. Misure fiscali immediate: L’obiettivo della trattativa Palermo-Roma deve essere l’individuazione di leve fiscali o interventi straordinari in grado di abbattere subito le accise e i prezzi alla pompa.