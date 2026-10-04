Catania, scappa all’alt e poi si sente male in Questura: muore 40enne dopo l’inseguimento

CATANIA – Tragedia nella notte a Catania. Un uomo di 40 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, è deceduto dopo aver accusato un improvviso malore all’interno degli uffici delle Volanti della Questura etnea, dove era stato accompagnato a seguito di un inseguimento.

I punti chiave della vicenda

L’inseguimento: Il 40enne, a bordo di uno scooter, non si è fermato all’alt di una pattuglia della Polizia.

Il 40enne, a bordo di uno scooter, non si è fermato all’alt di una pattuglia della Polizia. Il malore: Accompagnato in Questura per l’identificazione, l’uomo ha accusato un malore all’interno degli uffici delle Volanti.

Accompagnato in Questura per l’identificazione, l’uomo ha accusato un malore all’interno degli uffici delle Volanti. I soccorsi: Inutili i primi interventi degli agenti e il successivo intervento del personale sanitario del 118.

Inutili i primi interventi degli agenti e il successivo intervento del personale sanitario del 118. Le indagini: La Procura della Repubblica di Catania ha aperto un fascicolo d’inchiesta e disposto l’esame autoptico.

La fuga in scooter e il blocco della Polizia

La vicenda ha preso il via durante la notte nel corso dei consueti controlli del territorio effettuati dalle forze dell’ordine. L’uomo, alla guida di uno scooter, si è rifiurato di arrestare la marcia all’alt imposto da una pattuglia della Polizia di Stato.

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Dall’omesso alt è scaturito un concitato inseguimento lungo le vie cittadine, conclusosi poco dopo con il blocco dello scooterista e il suo successivo fermo da parte degli agenti.

Il decesso negli uffici delle Volanti: la Procura dispone l’autopsia

Condotto presso gli uffici delle Volanti della Questura per gli accertamenti di rito e per le procedure di identificazione, il 40enne ha improvvisamente accusato un forte malore.

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, i poliziotti presenti sono intervenuti immediatamente per prestare i primi soccorsi, allertando contemporaneamente i sanitari del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto poco dopo. Per fare piena luce sulle cause esatte della morte ed escludere ogni altra ipotesi, la Procura di Catania ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’esecuzione dell’autopsia sul corpo del quarantenne.

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