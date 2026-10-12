Il Festival Internazionale del Balletto al Teatro Comunale di Priolo Gargallo

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PRIOLO GARGALLO – Il sipario sta per alzarsi sul prestigioso Festival Internazionale del Balletto, pronto a regalare al pubblico siracusano due serate di grande danza internazionale. Protagonista assoluta del palcoscenico sarà la rinomata compagnia del Sibiu International Ballet, in scena al Teatro ComunaleFai clic per aprire il riquadro laterale per ulteriori informazioni di Priolo Gargallo venerdì 17 e sabato 18 ottobre 2026.

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Un doppio appuntamento d’eccezione che unisce la forza di una narrazione contemporanea e l’eleganza immortale del repertorio classico.

Il Programma delle Serate