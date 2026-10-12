Il Festival Internazionale del Balletto al Teatro Comunale di Priolo Gargallo

PRIOLO GARGALLO – Il sipario sta per alzarsi sul prestigioso Festival Internazionale del Balletto, pronto a regalare al pubblico siracusano due serate di grande danza internazionale. Protagonista assoluta del palcoscenico sarà la rinomata compagnia del Sibiu International Ballet, in scena al Teatro ComunaleFai clic per aprire il riquadro laterale per ulteriori informazioni di Priolo Gargallo venerdì 17 e sabato 18 ottobre 2026.
Un doppio appuntamento d’eccezione che unisce la forza di una narrazione contemporanea e l’eleganza immortale del repertorio classico.
Il Programma delle Serate
- 17 Ottobre 2026 – Romeo e Giulietta Rock Story:
- Si parte con una rilettura moderna e dirompente del capolavoro shakespeariano. Lo spettacolo riflette sul significato profondo dell’essere “rock”, inteso non solo come genere musicale ma come stile di vita fondato sul coraggio, sulla passione e sulla resistenza alle avversità. La vicenda di Romeo e Giulietta si trasforma così in un’intensa allegoria generazionale, esaltando la forza di seguire il proprio cuore e lottare per i propri ideali.
- 18 Ottobre 2026 – Ballet Gala:
- La seconda serata vedrà la compagnia impegnata in un raffinato gala internazionale dedicato alla grande tradizione accademica. Come sottolineato dal sindaco Pippo Gianni, lo spettacolo offrirà al pubblico alcuni dei passi a due più celebri e tecnici della storia della danza classica, tratti da capolavori intramontabili come Il Corsaro, La Bella Addormentata, Il Lago dei Cigni e Lo Schiaccianoci.