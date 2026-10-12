Gigi D’Alessio pronto a conquistare i palasport: il calendario ufficiale del “Gigi Palasport 2026”

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ITALIA – Dopo i grandi successi e i sold out messi a segno nelle stagioni estive, Gigi D’Alessio si appresta a tornare ad abbracciare il suo pubblico nei principali palazzetti dello sport d’Italia. Il tour “Gigi Palasport 2026” vedrà il cantautore napoletano attraversare la penisola da nord a sud tra i mesi di novembre e dicembre, portando in scena uno spettacolo ricco dei suoi più grandi successi e dei brani più recenti.

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Il viaggio live prenderà il via il 14 novembre da Roma per poi concludersi poco prima delle festività natalizie, il 23 dicembre all’Inalpi Arena di Torino.

Il calendario completo delle date di “Gigi Palasport 2026”

Ecco la cronologia ufficiale di tutti i live in programma:

14 novembre 2026 – Roma, Palazzo dello Sport

– Roma, Palazzo dello Sport 15 novembre 2026 – Casalecchio di Reno / Bologna, Unipol Arena

– Casalecchio di Reno / Bologna, Unipol Arena 25 novembre 2026 – Bergamo, ChorusLife Arena

– Bergamo, ChorusLife Arena 27 novembre 2026 – Padova, Kioene Arena

– Padova, Kioene Arena 1 dicembre 2026 – Messina, PalaRescifina

– Messina, PalaRescifina 4 dicembre 2026 – Reggio Calabria, PalaCalafiore

– Reggio Calabria, PalaCalafiore 7 dicembre 2026 – Bari, PalaFlorio

– Bari, PalaFlorio 15 dicembre 2026 – Roma, Palazzo dello Sport

– Roma, Palazzo dello Sport 19 dicembre 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum

– Firenze, Nelson Mandela Forum 23 dicembre 2026 – Torino, Inalpi Arena

Dove acquistare i biglietti

I biglietti per tutte le date del tour sono disponibili in prevendita sui circuiti ufficiali di biglietteria elettronica (TicketOne e rivenditori autorizzati). Considerata la forte richiesta registrata per le tappe di Roma e Milano, si consiglia di verificare la disponibilità dei posti residui unicamente sui canali ufficiali.