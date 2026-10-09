Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 9 ottobre 2026

ROMA – Pubblicati i numeri dell’ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto. Di seguito il quadro completo delle combinazioni estratte su tutte le ruote nazionali e i numeri vincenti del concorso legato al 10eLotto, inclusi Numero Oro e Doppio Oro.
Tabella estrazioni del Lotto per ruota
|Ruota
|1° Estratto
|2° Estratto
|3° Estratto
|4° Estratto
|5° Estratto
|Bari
|62
|74
|66
|81
|33
|Cagliari
|51
|32
|39
|01
|83
|Firenze
|77
|15
|62
|32
|82
|Genova
|31
|55
|72
|32
|74
|Milano
|56
|71
|15
|43
|23
|Napoli
|33
|58
|60
|01
|71
|Palermo
|31
|10
|30
|74
|18
|Roma
|26
|71
|89
|01
|80
|Torino
|67
|39
|36
|17
|05
|Venezia
|04
|69
|01
|33
|05
|Nazionale
|54
|32
|23
|22
|51
10eLotto: combinazione vincente e opzioni Oro
- Venti numeri vincenti:
04 - 10 - 15 - 26 - 31 - 32 - 33 - 39 - 51 - 55 - 56 - 58 - 62 - 66 - 67 - 69 - 71 - 72 - 74 - 77
- Numero ORO:
62
- DOPPIO ORO:
62–
74