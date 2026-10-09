Giochi, Italia

Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 9 ottobre 2026

L'estrazione dei numeri vincenti
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ROMA – Pubblicati i numeri dell’ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto. Di seguito il quadro completo delle combinazioni estratte su tutte le ruote nazionali e i numeri vincenti del concorso legato al 10eLotto, inclusi Numero Oro e Doppio Oro.

Tabella estrazioni del Lotto per ruota

Ruota1° Estratto2° Estratto3° Estratto4° Estratto5° Estratto
Bari6274668133
Cagliari5132390183
Firenze7715623282
Genova3155723274
Milano5671154323
Napoli3358600171
Palermo3110307418
Roma2671890180
Torino6739361705
Venezia0469013305
Nazionale5432232251

10eLotto: combinazione vincente e opzioni Oro

  • Venti numeri vincenti: 04 - 10 - 15 - 26 - 31 - 32 - 33 - 39 - 51 - 55 - 56 - 58 - 62 - 66 - 67 - 69 - 71 - 72 - 74 - 77
  • Numero ORO: 62
  • DOPPIO ORO: 6274
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