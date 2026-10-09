Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 9 ottobre 2026

Seguici e aiutaci a crescere

ROMA – Pubblicati i numeri dell’ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto. Di seguito il quadro completo delle combinazioni estratte su tutte le ruote nazionali e i numeri vincenti del concorso legato al 10eLotto, inclusi Numero Oro e Doppio Oro.

Tabella estrazioni del Lotto per ruota

Ruota 1° Estratto 2° Estratto 3° Estratto 4° Estratto 5° Estratto Bari 62 74 66 81 33 Cagliari 51 32 39 01 83 Firenze 77 15 62 32 82 Genova 31 55 72 32 74 Milano 56 71 15 43 23 Napoli 33 58 60 01 71 Palermo 31 10 30 74 18 Roma 26 71 89 01 80 Torino 67 39 36 17 05 Venezia 04 69 01 33 05 Nazionale 54 32 23 22 51

10eLotto: combinazione vincente e opzioni Oro