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Il piatto del giorno: la Pasta alla Norma, trionfo di gusto e tradizione catanese

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CATANIA – Se la Sicilia potesse essere riassunta in un unico piatto, questo sarebbe indubbiamente la Pasta alla Norma. Nata alle falde dell’Etna, questa ricetta rappresenta la massima sintesi della cucina mediterranea: pochi ingredienti di altissima qualità che si fondono in un’esplosione di profumi, colori e sapori inconfondibili.

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La storia: un tributo all’opera di Vincenzo Bellini

La leggenda narra che a dare il nome a questa prelibatezza fu il commediografo catanese Nino Martoglio. Davanti a un piatto di pasta così ben riuscito, esclamò con entusiasmo: «Chista è ‘na vera Norma!», paragonando la bontà della ricetta al sublime capolavoro lirico del compositore Vincenzo Bellini. Da allora, il piatto è diventato un vero e proprio simbolo dell’identità gastronomica siciliana nel mondo.

Gli ingredienti fondamentali: la regola dei quattro elementi

La vera riuscita della Pasta alla Norma risiede nella scelta rigorosa delle materie prime:

  • La Pasta: Rigatoni o sedani rigati, perfetti per trattenere il condimento;
  • Le Melanzane: Rigorosamente melanzane nere o setose, tagliate a fette o a cubetti e fritte in abbondante olio extravergine d’oliva;
  • Il Pomodoro: Una salsa dolce e profumata preparata con pomodoro fresco e basilico;
  • La Ricotta Salata: Il tocco finale immancabile, grattugiata a scaglie generose prima di servire.

Il video in apertura mostra i passaggi fondamentali della preparazione tradizionale, dalla perfetta frittura dorata della melanzana fino al mantecato finale con la ricotta salata.

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