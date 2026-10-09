Il piatto del giorno: la Pasta alla Norma, trionfo di gusto e tradizione catanese

CATANIA – Se la Sicilia potesse essere riassunta in un unico piatto, questo sarebbe indubbiamente la Pasta alla Norma. Nata alle falde dell’Etna, questa ricetta rappresenta la massima sintesi della cucina mediterranea: pochi ingredienti di altissima qualità che si fondono in un’esplosione di profumi, colori e sapori inconfondibili.

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La storia: un tributo all’opera di Vincenzo Bellini

La leggenda narra che a dare il nome a questa prelibatezza fu il commediografo catanese Nino Martoglio. Davanti a un piatto di pasta così ben riuscito, esclamò con entusiasmo: «Chista è ‘na vera Norma!», paragonando la bontà della ricetta al sublime capolavoro lirico del compositore Vincenzo Bellini. Da allora, il piatto è diventato un vero e proprio simbolo dell’identità gastronomica siciliana nel mondo.

Gli ingredienti fondamentali: la regola dei quattro elementi

La vera riuscita della Pasta alla Norma risiede nella scelta rigorosa delle materie prime:

La Pasta: Rigatoni o sedani rigati, perfetti per trattenere il condimento;

Rigatoni o sedani rigati, perfetti per trattenere il condimento; Le Melanzane: Rigorosamente melanzane nere o setose, tagliate a fette o a cubetti e fritte in abbondante olio extravergine d’oliva;

Rigorosamente melanzane nere o setose, tagliate a fette o a cubetti e fritte in abbondante olio extravergine d’oliva; Il Pomodoro: Una salsa dolce e profumata preparata con pomodoro fresco e basilico;

Una salsa dolce e profumata preparata con pomodoro fresco e basilico; La Ricotta Salata: Il tocco finale immancabile, grattugiata a scaglie generose prima di servire.