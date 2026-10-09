Il piatto del giorno: la Pasta alla Norma, trionfo di gusto e tradizione catanese

CATANIA – Se la Sicilia potesse essere riassunta in un unico piatto, questo sarebbe indubbiamente la Pasta alla Norma. Nata alle falde dell’Etna, questa ricetta rappresenta la massima sintesi della cucina mediterranea: pochi ingredienti di altissima qualità che si fondono in un’esplosione di profumi, colori e sapori inconfondibili.
La storia: un tributo all’opera di Vincenzo Bellini
La leggenda narra che a dare il nome a questa prelibatezza fu il commediografo catanese Nino Martoglio. Davanti a un piatto di pasta così ben riuscito, esclamò con entusiasmo: «Chista è ‘na vera Norma!», paragonando la bontà della ricetta al sublime capolavoro lirico del compositore Vincenzo Bellini. Da allora, il piatto è diventato un vero e proprio simbolo dell’identità gastronomica siciliana nel mondo.
Gli ingredienti fondamentali: la regola dei quattro elementi
La vera riuscita della Pasta alla Norma risiede nella scelta rigorosa delle materie prime:
- La Pasta: Rigatoni o sedani rigati, perfetti per trattenere il condimento;
- Le Melanzane: Rigorosamente melanzane nere o setose, tagliate a fette o a cubetti e fritte in abbondante olio extravergine d’oliva;
- Il Pomodoro: Una salsa dolce e profumata preparata con pomodoro fresco e basilico;
- La Ricotta Salata: Il tocco finale immancabile, grattugiata a scaglie generose prima di servire.
Il video in apertura mostra i passaggi fondamentali della preparazione tradizionale, dalla perfetta frittura dorata della melanzana fino al mantecato finale con la ricotta salata.