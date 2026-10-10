Ritrovato vivo l’anziano turista disperso alla Valle dei Templi: lieto fine dopo ore di terrore ad Agrigento

AGRIGENTO – Si sono concluse con un abbraccio liberatorio e un profondo sospiro di sollievo le intense ore di ansia vissute da venerdì pomeriggio nel perimetro della Valle dei TempliFai clic per aprire il riquadro laterale per ulteriori informazioni. Un turista pugliese di 80 anni, originario della provincia di Molfetta, svanito nel nulla durante una visita guidata, è stato ritrovato ferito ma in vita dai carabinieri della Stazione di Porto Empedocle.

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L’anziano si trova ora ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento: ha riportato diverse lesioni nella caduta ma i medici confermano che non è in pericolo di vita.

Allontanamento imprevisto e perdita d’orientamento

L’ottantenne si trovava in vacanza in Sicilia insieme alla moglie, alloggiando in una struttura ricettiva di Terrasini, ed era giunto nell’Agrigentino in pullman insieme a una comitiva per ammirare le rovine millenarie della Valle dei TempliFai clic per aprire il riquadro laterale per ulteriori informazioni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si era allontanato per pochissimi minuti dal gruppo per un bisogno fisiologico. Disorientato, ha perso la strada del rientro, finendo per scavalcare inavvertitamente il perimetro del parco e vagare nelle campagne circostanti.

La macchina dei soccorsi e il ritrovamento sotto la pioggia

A far scattare l’allarme sono stati la moglie e gli altri componenti della comitiva quando non lo hanno visto rientrare al punto di raccolta all’orario stabilito. La Prefettura ha immediatamente attivato un imponente dispositivo di ricerca coordinato sul campo dal Comandante provinciale dei Carabinieri, col. Federico Palmieri, e dal capitano Marco Lorenzi, con il supporto decisivo dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e dei volontari della Protezione Civile.

Luogo del ritrovamento: L’anziano è stato rintracciato in un terreno incolto in via Bonfiglio (contrada Sant’Anna), nei pressi di Villa Kepos e poco prima del passaggio a livello di Villaseta.

L’anziano è stato rintracciato in un terreno incolto in via Bonfiglio (contrada Sant’Anna), nei pressi di Villa Kepos e poco prima del passaggio a livello di Villaseta. Le condizioni al momento del soccorso: L’uomo è stato individuato dai militari dell’Arma mentre sulla zona imperversava un forte temporale.

L’uomo è stato individuato dai militari dell’Arma mentre sulla zona imperversava un forte temporale. L’abbraccio dei familiari: Sul posto sono giunti tempestivamente i figli dell’uomo che, in lacrime, hanno ringraziato commossi le forze dell’ordine e tutti i soccorritori per aver evitato il peggio.

La rapidità delle ricerche ha scongiurato che la vicenda si trasformasse in tragedia, allontanando lo spettro del drammatico precedente dell’aprile 2024, quando un pensionato tedesco scomparso con dinamiche analoghe venne purtroppo rinvenuto senza vita in un dirupo nella zona di contrada San Nicola.