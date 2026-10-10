Tragedia sulla A20 a Capo d’Orlando: furgone precipita dal viadotto Vina, un morto e un ferito

CAPO D’ORLANDO – Un drammatico incidente stradale si è verificato lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo, nella carreggiata in direzione del capoluogo siciliano. Un furgone con a bordo due operai di un’impresa locale è finito fuori strada mentre percorreva il viadotto Vina, nel territorio comunale di Capo d’Orlando.
Il mezzo pesante ha sfondato le barriere di protezione ed è volato giù dal viadotto, terminando la sua tragica corsa nello spiazzo antistante un’abitazione privata sottostante.
Il bilancio dell’incidente: un operaio deceduto e un collega ferito
Il bilancio dello scontro è gravissimo:
- Un morto: Uno dei due operai a bordo del furgone ha perso la vita all’impatto a causa della violenza della caduta dal viadotto;
- Un ferito: Il collega che viaggiava al suo fianco è rimasto ferito ed è stato immediatamente soccorso.
I soccorsi e i rilievi sul posto
L’allarme ha fatto scattare l’intervento tempestivo dei soccorsi:
- Sanitari del 118: Giunti con diverse ambulanze per prestare le prime cure al superstite e stabilizzarlo prima del trasporto d’urgenza in ospedale;
- Vigili del Fuoco: Al lavoro per estrarre le vittime dalle lamiere accartocciate del veicolo e mettere in sicurezza l’area del crollo;
- Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello: Impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare le cause che hanno portato il mezzo a sbandare ed uscire dalla sede stradale.
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