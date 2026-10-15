Operazione Nexus, l’affare da 1,6 milioni dell’Ostello di Cassibile: così nasce l’inchiesta sugli appalti a Siracusa

SIRACUSA – Un finanziamento ministeriale da 1 milione e 675 mila euro, erogato dal Ministero dell’Interno nell’ambito delle strategie nazionali di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo, rappresenta il punto d’origine dell’Inchiesta “Nexus”. Il progetto, concepito per l’ampliamento e la gestione dell’ostello dei lavoratori stagionali di Cassibile, si è trasformato – secondo gli accertamenti condotti dalla Digos di Siracusa e coordinati dalla Procura Europea (EPPO) di Palermo – nel fulcro attorno al quale si incardinava un sistema illecito di gestione delle risorse pubbliche.

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L’indagine ha svelato come i fondi destinati all’emergenza sociale e abitativa dei braccianti agricoli venissero intercettati e indirizzati verso imprese gradite mediante procedure amministrative alterate.

I dettagli del finanziamento pubblico nel mirino dell’EPPO

L’analisi documentale e contabile svolta dagli investigatori della Polizia di Stato ha fatto luce sulle modalità di frazionamento e affidamento dei lotti di gara dell’opera:

La risorsa economica: L’importo complessivo di oltre 1,6 milioni di euro, assegnato al Comune di Siracusa per l’infrastruttura d’accoglienza di Cassibile, costituiva il principale bacino finanziario dell’operazione.

L’importo complessivo di oltre 1,6 milioni di euro, assegnato al Comune di Siracusa per l’infrastruttura d’accoglienza di Cassibile, costituiva il principale bacino finanziario dell’operazione. Le condotte contestate: Secondo l’ipotesi accusatoria della magistratura europea, le procedure d’appalto per l’acquisto dei moduli abitativi, la fornitura dei servizi e i lavori di ampliamento sarebbero state modellate su misura per favorire specifiche aziende, eludendo i principi della libera concorrenza.

Secondo l’ipotesi accusatoria della magistratura europea, le procedure d’appalto per l’acquisto dei moduli abitativi, la fornitura dei servizi e i lavori di ampliamento sarebbero state modellate su misura per favorire specifiche aziende, eludendo i principi della libera concorrenza. I ritorni economici e politici: Gli affidamenti diretti venivano corrisposti – secondo la ricostruzione del GIP – in cambio di tangenti, utilità di vario genere, assunzioni e pacchetti di voti a sostegno degli esponenti politici coinvolti.

Un’indagine simbolo della tutela dei fondi europei e nazionali

L’operazione Nexus costituisce uno dei filoni d’indagine più rilevanti condotti dalla sede di Palermo della Procura Europea nel territorio siciliano, dimostrando l’elevato livello di attenzione sulla regolarità e trasparenza nell’impiego dei fondi destinati a progetti sociali di rilevanza strategica.

Gli accertamenti patrimoniali ed esecutivi proseguono per riscontrare la tracciabilità di ogni singola trance del finanziamento ministeriale erogato per la struttura di Cassibile.