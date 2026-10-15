Operazione Nexus, l’affare da 1,6 milioni dell’Ostello di Cassibile: così nasce l’inchiesta sugli appalti a Siracusa

SIRACUSA – Un finanziamento ministeriale da 1 milione e 675 mila euro, erogato dal Ministero dell’Interno nell’ambito delle strategie nazionali di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo, rappresenta il punto d’origine dell’Inchiesta “Nexus”. Il progetto, concepito per l’ampliamento e la gestione dell’ostello dei lavoratori stagionali di Cassibile, si è trasformato – secondo gli accertamenti condotti dalla Digos di Siracusa e coordinati dalla Procura Europea (EPPO) di Palermo – nel fulcro attorno al quale si incardinava un sistema illecito di gestione delle risorse pubbliche.
L’indagine ha svelato come i fondi destinati all’emergenza sociale e abitativa dei braccianti agricoli venissero intercettati e indirizzati verso imprese gradite mediante procedure amministrative alterate.
I dettagli del finanziamento pubblico nel mirino dell’EPPO
L’analisi documentale e contabile svolta dagli investigatori della Polizia di Stato ha fatto luce sulle modalità di frazionamento e affidamento dei lotti di gara dell’opera:
- La risorsa economica: L’importo complessivo di oltre 1,6 milioni di euro, assegnato al Comune di Siracusa per l’infrastruttura d’accoglienza di Cassibile, costituiva il principale bacino finanziario dell’operazione.
- Le condotte contestate: Secondo l’ipotesi accusatoria della magistratura europea, le procedure d’appalto per l’acquisto dei moduli abitativi, la fornitura dei servizi e i lavori di ampliamento sarebbero state modellate su misura per favorire specifiche aziende, eludendo i principi della libera concorrenza.
- I ritorni economici e politici: Gli affidamenti diretti venivano corrisposti – secondo la ricostruzione del GIP – in cambio di tangenti, utilità di vario genere, assunzioni e pacchetti di voti a sostegno degli esponenti politici coinvolti.
Un’indagine simbolo della tutela dei fondi europei e nazionali
L’operazione Nexus costituisce uno dei filoni d’indagine più rilevanti condotti dalla sede di Palermo della Procura Europea nel territorio siciliano, dimostrando l’elevato livello di attenzione sulla regolarità e trasparenza nell’impiego dei fondi destinati a progetti sociali di rilevanza strategica.
Gli accertamenti patrimoniali ed esecutivi proseguono per riscontrare la tracciabilità di ogni singola trance del finanziamento ministeriale erogato per la struttura di Cassibile.