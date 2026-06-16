Pachino, Marzamemi e Portopalo: blitz interforze, due arresti e cinque denunce

Pachino, Marzamemi e Portopalo di Capo Passero (SR) – Raffica di controlli interforze ad alto impatto nell’estremo lembo della provincia aretusea. Due persone arrestate, cinque denunciate e sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

L’operazione, pianificata in seno al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Chiara Armenia e disposta dal Questore Roberto Pellicone, ha visto impegnati agenti della Polizia di Stato (con unità cinofile della Questura di Palermo), militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, coadiuvati dall’Ispettorato del Lavoro, tutti coordinati dal dirigente del Commissariato di P.S. di Pachino, Giuseppe Arena.

Otto chili di droga sequestrati a Pachino

Gli agenti della Polizia di Stato, con i cani antidroga Ulla e Cheyenne, hanno rinvenuto in un’abitazione di Pachino quasi 8 chilogrammi di sostanze stupefacenti: 390 dosi di hashish e 13 sacchetti di marijuana, pronte per alimentare il mercato locale.

Arrestati un uomo di 62 anni e una donna di 67 anni, entrambi residenti nell’immobile e già noti alle forze dell’ordine. Entrambi sono stati condotti in carcere.

Cinque denunce per reati vari

Nel prosieguo dei controlli, insieme ai tecnici dell’azienda elettrica, sono state denunciate tre persone per allaccio abusivo alla rete elettrica: un uomo di 62 anni, titolare di un B&B in contrada San Lorenzo, una donna di 52 anni e un uomo di 27 anni.

Un uomo di 40 anni e la madre sono stati denunciati per occupazione abusiva di un appartamento di proprietà dell’Istituto case autonome popolari a Pachino.

Un giovane di 21 anni è stato segnalato per possesso di modica quantità di stupefacente ad uso personale.

Sanzioni a Marzamemi e Portopalo

I controlli di Polizia Amministrativa a Marzamemi hanno accertato irregolarità in un ristorante, sanzionato per 6.000 euro per mancanze autorizzatorie. Mille euro di sanzioni sono stati inflitti alla titolare di un’area camping per scarichi fognari non consentiti.

A Portopalo di Capo Passero, i Carabinieri hanno elevato oltre 6.000 euro di sanzioni amministrative per irregolarità riscontrate in un locale.

Bilancio dell’operazione

Nel complesso, l’operazione ad alto impatto ha consentito l’identificazione di 142 persone e il controllo di 54 veicoli, innalzando la percezione di sicurezza nei comuni interessati, come richiesto dall’opinione pubblica e dalla società civile.