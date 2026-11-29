SIRACUSA / SPORT – Netta affermazione esterna della Proger Chieti 1975, che espugna Siracusa superando la Teamnetwork Albatro Nextgen per 45 a 30 (11-19 all’intervallo). Una sfida a senso unico nella quale la formazione ospite ha messo in mostra maggiore esperienza e determinazione fin dalle prime battute, rendendo tutto in salita il pomeriggio dei padroni di casa contro la terza forza del campionato.
Particolarmente ampia la rotazione offensiva degli abruzzesi, capaci di mandare a referto con almeno una marcatura tutti i giocatori schierati, incluso il secondo portiere Santoleri, autore di due reti.
Il commento di coach Martelli e la trasferta a Teramo
Al termine dell’incontro, il tecnico dei siracusani Lorenzo Martelli ha riconosciuto il divario visto sul parquet, indirizzando lo sguardo del gruppo verso il finale del girone d’andata.
Per i blu-arancio il calendario propone subito un’altra prova ostica lontano da casa: la prossima settimana la Teamnetwork Albatro Nextgen sarà impegnata in trasferta sul campo del Lions Teramo, attuale capolista.
Il tabellino della gara
- Teamnetwork Albatro Nextgen – Proger Chieti 1975: 30–45 (p.t. 11–19)
- Teamnetwork Albatro Nextgen: Malandrino, Alfieri 1, Calvo 1, Giuffrida 5, Pivato 1, Livoli 2, Amore 1, Pavani 3, Romano, D’Alberti 6, Scollo, Giulietti 1, Bottaro 2, Carapella 7, Fontana, Schiavone. All.: Lorenzo Martelli
- Proger Chieti 1975: Bida, Pidsosonny 5, Gjini 3, Giampietro 6, Colleluori 3, Santoleri 2, Cecchini 3, Candelo 2, Di Brigida 1, Vaveliuk 1, Orlando, Vilarò 10, Havryliuk 7. All.: Alessio Savini
- Arbitri: Giuseppe Napoli e Giuseppe Bonaccorso
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